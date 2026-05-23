スノボ・スロープスタイル金の深田茉莉

ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉（トヨタ自動車）が21日、自身のインスタグラムを更新。春の勲章・褒章伝達式に出席したことを報告した。和装で出席した実際の写真を公開すると、雪上とは“激変”した姿に、ファンから反応が相次いでいる。

黄色の着物で優雅に決めた。深田は自身のインスタグラムで「このたび、紫綬褒章を受章しました とても光栄で、身の引き締まる思いです」と報告。伝達式の様子や受け取った紫綬褒章の写真を公開し「このような素晴らしい賞をいただけたことに感謝しながら、これからも自分らしく頑張っていきます」と語っている。

髪をまとめた後ろ姿も披露すると、「いつもは競技ばかりで着物を着る機会がなかなかないので、今回素敵な色留袖を着ることができて嬉しかったです 着付けとヘアメイクは東京プリンスホテルにて丁寧に仕上げていただき、ありがとうございました」とつづった。

雪上で高々と舞う姿とは打って変わった和装姿にファンからは「まりちゃん着物似合う！ 素敵です」「着物とてもお似合いですよぉ」「すごく和装が似合ってます」「おめでとうございます！ そしてとっても素敵」「おめでとう 着物姿も良き」「めっちゃ綺麗」などの声が上がっていた。

深田は2007年1月1日生まれの19歳。ミラノ・コルティナ五輪での金メダルは19歳48日で、冬季五輪の日本人女子として史上最年少の快挙だった。先月1日にはトヨタ自動車への入社を報告し、作業着姿を披露していた。



（THE ANSWER編集部）