まるで背負う“冷蔵庫”！？【ワークマン】の「進化系マザーズリュック」が見逃せん、、！

気温がどんどん上がるこれからの時季、子ども連れでのお出かけは飲み物や暑さ対策グッズなど荷物が多くなりがちで、バッグ選びに悩むことも。そんなときに注目したいのが、使いやすさにこだわったリュックです。今回は、【ワークマン】から登場している「マザーズリュック」をピックアップ。リニューアルされ、さらに機能性がアップしたというポイントを詳しくレポートします。

上品見えを狙えるきれいめリュック

【ワークマン】「パカッと開く！ 保冷保温パントリー軽量マザーズリュック」\3,990（税込）

ワークマンのアイテムは機能性重視のイメージもあるけれど、このリュックはきれいめにもなじみやすい上品なデザイン。すっきりとしたフォルムで、コーデやシーンを問わず取り入れられそうです。フロントや両サイドのほか、メイン収納の内側にもポケットが複数付いているので、荷物をすっきり仕分けられます。見た目だけでなく、ワークマンらしい使い勝手の良さが光る一品。

使い方が広がる機能派ポケット

フロントの保温・保冷機能付きのポケットを開けてみると、ボトルを立てて入れられるポケットや小物を引っ掛けておけるループなど、細かいところまで使い勝手に配慮されたつくりに。上部についたメッシュポケットに保冷剤を入れておけば、これからの時季にも重宝しそうです。保温にも対応しているため、季節や持ち物に合わせて使い分けられるのもポイント。見た目からは想像しにくい機能性で、一度使ったら手放せなくなるかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。