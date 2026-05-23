ドナルド・トランプ米大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏の元妻ヴァネッサ・トランプ（48)が、自身のインスタグラムで乳がんと診断されたことを明らかにした。今週初めに医療処置を受け、現在は専門医と共に治療計画に取り組んでいるという。



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ヴァネッサは「最近、乳がんと診断されました」「これは誰も予期しないニュースですが、医療チームと治療計画を進めています。今週初めに処置をしてくれた医師に感謝しています」と報告。また「家族や子どもたち、そして最も親しい人たちに囲まれ、前向きに集中しています」と心境をつづり、さらに「ご厚意と支援に感謝します。健康と回復に集中するため、プライバシーを尊重してください」と呼びかけた。



元義妹のイヴァンカ・トランプ氏は「あなたの強さと早い回復を祈っています。愛しているわ、ママ」とコメント。長女カイも「私が知る中で一番強い人。愛してる」と思いを寄せた。



一方、恋人のタイガー・ウッズは3月の交通事故後にDUI(飲酒・薬物影響下運転)で起訴され、6週間の治療を終えて先日フロリダに帰宅している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）