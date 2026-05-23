コロンビア、セルビア、ホンジュラスと同じグループLに組み込まれた

日本サッカー協会は5月21日、カタールで開催されるFIFA U-17ワールドカップ2026のグループステージで、U-17日本代表が南米U-17王者コロンビア代表、セルビア代表、ホンジュラス代表と同じグループLに組み込まれることが決定したと発表した。

国際サッカー連盟（FIFA）がスイスのチューリッヒにあるFIFA本部で組み合わせ抽選会を行い、公式サイトで発表した。大会は11月19日から12月13日にかけてカタールで再び開催され、昨年初開催されて大きな成功を収めた48チーム制による“フェスティバル形式”でさらなる盛り上がりが期待されている。

現時点で46か国の出場が決定しており、残る2枠はアフリカプレーオフで決まる予定だ。同メディアは大会の展望について「日本が南米U-17王者コロンビアと対戦するカードなど、注目の組み合わせが実現した」と伝えており、世界的な関心を集めている。

世界の強豪に挑む日本に対し、SNS上では「手強い相手が揃ったな」「いきなり強そう！」「やりがいがあるグループでは」「U-17も48チーム参戦なんですね」「楽しみ」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）