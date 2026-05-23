◇ナ・リーグ ドジャース―ブルワーズ（2026年5月22日 ミルウォーキー）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、スタメンを外れたウィル・スミス捕手（31）に言及した。

「ここ数週間、ウィルはかなり頑張り続けていたと思う。かなり多くマスクをかぶっていたしね。それに、今はスイングを調整している最中だと思う。だから、私としては2日間休みを与えたかった。1日はリセットするためのオフ日、そして今回は試合を見ながら、自分のスイングに取り組み、試合に出場する必要がない時間を作るためだ」と説明。

スタメンマスクをかぶるラッシングについて「ダルトン（ラッシング）に3戦中2戦で捕手をやってもらうつもりだ。その後は、ホームに戻ったら、ウィルが3試合くらい捕ることになると思う。でも、少し休ませてリセットさせる、という感じだね」とコメントした。

スミスのフィジカルには「いや、身体的な問題は何もないよ」と指揮官。明日23日（同24日）はドジャースが佐々木朗希、ブ軍は左腕ガサーが先発予定。佐々木とうまく組めているラッシングが明日先発する可能性については「いや、それはない」と話した。