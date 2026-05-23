「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

1秒でも早く会社を辞めるべきリーダー

「うちは自主性を大事にしているから」

「気づいた人がやればいい」

「みんなで助け合ってやっていこう」

もし、こんな言葉ばかり口にしているリーダーがいるなら、かなり危険です。

なぜなら、その人はマネジメントを放棄しているからです。

ワースト1は、「誰がやるか」を決めない人

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーが決めることとして大事なのが、「誰が何をいつまでにやるかを明確にする」ということです。

たとえば、オフィスの掃除をチームで分担してやるとしましょう。

そのときに、次のようなルール設定をしていないでしょうか。

「オフィスはキレイにすべきだ。気づいた人が率先して掃除するようにしましょう」

このように、標語のようなルールでは、誰も掃除をやりません。

たとえ、一部の人が掃除をしたとしても、「自分ばかりがやっていて損だ」と不公平感を覚えるようになります。

――『リーダーの仮面』より

これは、非常に多くの職場で起きています。

ダメなリーダーほど、「みんなで頑張ろう」という曖昧な言葉で済ませます。

しかし、それでは誰も動きません。

なぜなら、人は「自分がやるべきこと」が明確でなければ、優先順位を上げられないからです。

「自主性に任せる」は責任放棄

正しくは、「月曜日はAさんがフロア内の掃除をしてください。16時までに終わらせるように」というルールを作ります。

このように、言語化することで、メンバーのすべきことが明確になります。

Aさんにとっては、月曜以外は掃除のことを考える必要がなくなり、自分の仕事に専念できます。他の人にとっては、月曜日の掃除はAさんに任せることができ、自分の仕事に集中できます。

こうして見えないストレスをなくしていき、ルールどおりにできていないときに指摘する。それがリーダーの役割です。

――『リーダーの仮面』より

ここで重要なのは、「言語化」です。

「誰が、何を、いつまでにやるか」

これを決める。これこそが、リーダーの仕事です。

逆に言えば、「みんなでうまくやって」は、仕事ではありません。

ただの丸投げです。

ギスギスした職場は「ルール不足」

ルールがないと、みんなが見えないルールを探り合って疑心暗鬼になり、人間関係がギスギスしはじめます。

「なんで、みんなやってくれないの？」

「誰かもっと手伝ってほしい」

そのような声が出る会社は、危険な状態です。

ルールがなく、個々の裁量に任せてしまうと、仕事の優先順位に対する認識の違いが生まれるのです。

ルールで決まっていれば、手伝う手伝わないの問題は発生せず、「やると決まった人がやってください」と一言だけ指摘すれば済みます。

――『リーダーの仮面』より

人間関係が悪い会社の多くは、「性格の問題」ではありません。

単純に、ルールが曖昧なのです。

誰がやるのかが決まっていない。

だから、お互いに不満が溜まる。

つまり、「空気」で仕事を回そうとしているリーダーこそが、問題の根源なのです。

1秒でも早く会社を辞めるべきリーダー。

それは、「誰が何をやるか」を決めない人です。

自主性に逃げ、曖昧さに逃げ、責任を放棄する。

そんなリーダーの下では、組織は必ず崩壊します。だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。