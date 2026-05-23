今村聖奈騎手が、オークスでジュウリョクピエロとのコンビで女性騎手史上初のクラシック制覇へ挑む。前哨戦の忘れな草賞では、後方待機から直線で大外一気。豪快なごぼう抜きで強烈なインパクトを残した。大舞台でも再び末脚炸裂となるか――競馬史に名を刻む“史上初”の快挙へ、大きな期待が集まっている。

【忘れな草賞】今村聖奈・ジュウリョクピエロの大外一気炸裂

史上初快挙に期待高まる

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

2R オコリンボーマミー

5R ダノンルミエール

6R クワッドマリニン

7R ハナコトバ

8R メイショウピリカ

12R バルジール

・5月17日（日）

東京

1R ラブカニュー

3R ユーベルジーク

5R アテナガール

9R ヴァリオーサ

11R ジュウリョクピエロ

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

3R シンクシビリティ

5R マリノリュミエール

6R バル

8R オブシディアーナ

9R フローラルツッキー

12R アルマーレシチー

・5月17日（日）

新潟

1R ユニベールクイーン

3R ブライトラン

6R メイショウイッカク

7R メイショウサトノヒ

●小林美駒 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

2R エリザベスタウン

3R サリーアン

6R マシン

7R ゴコウコイコイ

9R トモジャオーリー

11R タマカヅラ

・5月17日（日）

新潟

1R マイネルユーゲント

2R ジュディーイメル

3R ジワタネホ

4R チェルシー

8R ユメシバイ

9R アウローラシエル

12R ジーヴル

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

東京

12R タマモカンパネラ

・5月17日（日）

東京

2R ニシノアオニヨシ

3R プレヒティヒ

4R ノアシルヴィ

9R ホークマン

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

2R エレーデサンライズ

3R クリコファルコン

6R ピエナオルカ

11R メイショウミリオレ

12R レネネト

・5月17日（日）

新潟

7R ブルージュ

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

10R ドーギッド

・5月17日（日）

新潟

2R ジュエルサンライズ

6R キタノハイテイル

7R ヴィヴァシャス