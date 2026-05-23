【装蹄師・西内荘コラム】ツバメの季節と、オークスへの挑戦

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　毎年、気に入ってくれたのか、縁起のいいとされるツバメが私の装蹄所にやって来てくれます。そのツバメ一家、今週から卵を温め出したので、仕事の合間にそろそろネットを貼ったりして、外敵のカラスから守る対策をしないといけません。

　新馬戦ももうすぐ。来年のクラシックを目指して、2歳馬が続々と入厩しはじめています。クラシックレースは生涯一度のレース。その頂点はダービーですが、牝馬ではオークスとなるのでしょうか？

　そのオークスに今年はスマートプリエールで挑戦します。当初から期待の馬でしたが、成長がゆっくりなこともあって勝ち味に遅かった感もありました。しかし今回は、間隔を2か月あけた間にグッと成長した感があります。

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母は名牝のスマートレイアー

　お母さんのスマートレイアーもこの時期に成長曲線を迎えて良くなりましたからね。飛びの大きな馬ですから府中は合うと思うし、運が向いてきたのか4枠8番には私も思わず微笑。装蹄の感触もばつぐんでしたし、期待したいと思います。

　土曜の平安Sはゼットリアン。前走は崩れてしまいましたが、少し気分もあるようにも思います。装蹄からは前走と変わらずですけど、気持ちもある馬。京都は相性もいいので、展開次第ですけど通用する末脚は持っています。

●5月23日（土）
・京都
3R　コスモファーブロス
7R　ポイントネモ
8R　ピエタンツァ
9R　ペイシャシス
10R　エルフストラック
11R　ゼットリアン

・新潟
2R　スマートコーラル
7R　パーヴォ

●5月24日（日）
・東京
10R　ユハンヌス
11R　スマートプリエール
12R　ギュルヴィ

・京都
3R　キボウホー
6R　ビズロード

・新潟
9R　オーバースタンド

以上が装蹄から感じた好感触馬です。