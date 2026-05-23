【装蹄師・西内荘コラム】ツバメの季節と、オークスへの挑戦

毎年、気に入ってくれたのか、縁起のいいとされるツバメが私の装蹄所にやって来てくれます。そのツバメ一家、今週から卵を温め出したので、仕事の合間にそろそろネットを貼ったりして、外敵のカラスから守る対策をしないといけません。

新馬戦ももうすぐ。来年のクラシックを目指して、2歳馬が続々と入厩しはじめています。クラシックレースは生涯一度のレース。その頂点はダービーですが、牝馬ではオークスとなるのでしょうか？

そのオークスに今年はスマートプリエールで挑戦します。当初から期待の馬でしたが、成長がゆっくりなこともあって勝ち味に遅かった感もありました。しかし今回は、間隔を2か月あけた間にグッと成長した感があります。

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母は名牝のスマートレイアー

お母さんのスマートレイアーもこの時期に成長曲線を迎えて良くなりましたからね。飛びの大きな馬ですから府中は合うと思うし、運が向いてきたのか4枠8番には私も思わず微笑。装蹄の感触もばつぐんでしたし、期待したいと思います。

土曜の平安Sはゼットリアン。前走は崩れてしまいましたが、少し気分もあるようにも思います。装蹄からは前走と変わらずですけど、気持ちもある馬。京都は相性もいいので、展開次第ですけど通用する末脚は持っています。

●5月23日（土）

・京都

3R コスモファーブロス

7R ポイントネモ

8R ピエタンツァ

9R ペイシャシス

10R エルフストラック

11R ゼットリアン

・新潟

2R スマートコーラル

7R パーヴォ

●5月24日（日）

・東京

10R ユハンヌス

11R スマートプリエール

12R ギュルヴィ

・京都

3R キボウホー

6R ビズロード

・新潟

9R オーバースタンド

以上が装蹄から感じた好感触馬です。