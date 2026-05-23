【中島岳志×富岡幸一郎】コスプレ保守、ＳＮＳ専門人の増殖、高市政権…保守が守るべき伝統とは何か？

空前の「保守ブーム」とも言われる現在、文芸評論家・富岡幸一郎氏が「真の保守とは何か？」を問う新著『保守のコスモロジー』(講談社)が刊行されました。ポピュリズムが進み、対話を通じた合意形成という保守の本質が見失われている今、歴史の中に保守思想の源流を探る注目評論です。本書の刊行を機に行われた、政治学者・中島岳志氏との対談を、「群像」2026年6月号より特別公開します。

⇒前編「【中島岳志×富岡幸一郎】保守の「正統」はどこにあるか？西部邁が予見した「保守主義の大衆化」に抗して」とあわせてお読みください！

「近代天皇制」を問い直す

富岡 近代日本とは何かという問題は西部邁のテーマでもありましたが、今、世界のカオス的状況の中で、日本の立ち位置が問われていると思います。それを考える上で、日本の近代というものをもう一度、歴史の中からたどり直してみなければいけない。

例えば皇室の問題でも、いわゆる保守を名乗る人たちは女性天皇を否定して、男系男子による皇位継承を主張する。しかし男系男子というのは明治維新以降につくられた近代天皇制の産物です。近代天皇制というのは、それまでの天皇の歴史とは違って西洋型の立憲君主制を目指しながら、一方で神（ゴッド）を日本の中に持ち込もうとした、人工的な制度です。それはきわめて不安定なものだったから、昭和に入ると天皇機関説と国体明徴運動に分裂していく。この問題をきちんと整理しないまま、「保守」という言葉が恣意的に使われていると感じます。

中島 おっしゃるとおりです。僕はよく「コスプレ保守」と言うんですが、憲法九条改正とか靖国参拝とか、男系男子の保持ということが、保守のアイテムになっているんですね。西部先生に言わせれば、それは単なる反左翼に過ぎない。茶道をやっているとか和服を着るとかと同様、保守とは何の関係もない話だと嫌っておられた。

近代天皇制の元にあるのは、国学に由来する「一君万民」という考え方なんですね。日本の国体は一君万民である、天皇の超越性のもとで全ての国民は平等であるという概念です。それによって否定されたのは、武家を支配者とする封建社会の秩序であり、天皇と国民の間に入って政治を行っている江戸幕府の正統性だった。

そもそも江戸幕府はなぜ正統性を獲得したかといえば、天皇から征夷大将軍という位を受けて、仮の行政権の委託が行われていたからです。「一君万民」は、その幕府の権威を否定する政治革命の思想だった。それによって江戸時代の身分性が破壊されて、明治政府という新しい国家ができた。ですから明治の四民平等というのは、あくまで天皇の超越性に貫かれた上での平等だったんです。

近代日本の基礎構造はこのようにトリッキーな形で作られたわけですが、僕はこれを、国学の思想に水戸学が敗北したととらえているんです。水戸学というのは、あくまで儒教の内部で、水戸家の正統性を担保するためにあった。日本は万世一系の天皇を持っているから、儒教的な忠義が貫かれた国である。その天皇から大切にされている水戸家は偉い、という思想ですから、幕府を倒すイデオロギーではなかったんですね。

それに対して、「一君万民」はもっとラディカルで、天皇以外はみな同じ人間で、将軍もただの人だと言った。それが維新の精神になったわけですが、しかし、一君万民は国家運営の原理にはならなかった。そこで敗北したはずの水戸学的な儒教が、統治の原理として再生してくる。これが近代天皇制を複雑にしている原因です。このように複雑骨折した近代日本の中で天皇がインベンション（発明）されていく。コスプレ保守の人たちは、天皇の男系男子を保守しろとか教育勅語を尊べと言うけれども、それらは明治の国家統治のプロセスの中でつくられた制度に過ぎない。そうではなく、この国において天皇とは一体何なのかという根源的な問いから議論していく必要があると思います。

アウトサイダーの中に宿る正統性

富岡 今回、中島さんは本書『保守のコスモロジー』について、「日本にとって正統とは何かを問う」と評してくださいましたが、僕の主題はまさにそこだったんです。正統とは歴史の中にあるオーソドキシーです。オーソドキシーを追究していけば、当然、天皇の問題も出てくるし、今おっしゃった近代日本の問題も出てくるんですね。

明治以降の天皇制というのは、近代の装置としてつくられたものだということは何度でも言っておかなければいけないし、特に、大日本帝国憲法と対になって出てきた教育勅語の問題は大きい。教育勅語の原案を書いたのは、キリスト者でもあり『西国立志編』を翻訳した中村正直という儒学者です。彼による教育勅語の原案には、「天」という概念が盛り込まれていた。これはゴッド、神と言ってもいいと思います。ところがその後、儒学者の元田永孚と法制官僚・井上毅によって「天」が全部削除され、教育勅語は儒教的な国家運営のための道徳論になっていく。この「教育勅語」の改廃については、松浦寿輝氏が『明治の表象空間』（二〇一四年）で鋭く分析しています。

「一君万民」の維新の精神は、本来、超越的な価値を持った正統としての天皇を求めた。また、中島さんの著書『アジア主義 西郷隆盛から石原莞爾へ』（二〇一四年）でも書かれているように、西郷隆盛以来、岡倉天心や鈴木大拙、竹内好などさまざまな人たちが「アジア主義」という形で追求してきたものは何か。もちろんそれが侵略に繫がっていく危険もあったのですが、そこに通底する精神性を考えることは非常に重要だと思うんです。それらも含めて、横軸としての日本の歴史と、縦軸としての超越性であり日本人の精神史を交差させていくことは、保守思想が守るべき伝統とは何かを考える上でも必要なパースペクティブではないかと思います。

中島 その意味で、富岡さんも言及されている河上徹太郎の『日本のアウトサイダー』（一九五九年）が、僕はとても重要だと思うんです。河上徹太郎はこの本で、近代日本における正統（オーソドキシー）が宿るのは権力の中枢ではなく、むしろそこから弾かれた人間の夢や希望の中にこそあると考えた。僕は、これは保守の一つの構造かもしれないと思っています。西部先生は北海道という日本の伝統から切り離された土地の出身で、先生にとって故郷としての日本はあらかじめ失われていた。エドマンド・バークもアイルランド人で、そこからイギリスというものの正統性を模索するんですね。そういうアウトサイダーの中にこそ実は正統性が宿る。

先生によく言われたのは、「俺たちは少数者だぞ、多くの理解者がいると思うな、少数者の覚悟を持って保守という立場を歩まなければいけない」と。あらかじめ失われたものの中にこそ、保守が幻影として存在しているという点が重要だったと思います。

富岡 西部さんの「絶望するものが保守である」という言葉はまさにそうだし、大量社会におけるハイマートロス、故郷喪失者としての保守の自覚は、そこから出てくると思います。

中島 僕は、先生の根本はニヒリズムだと思うんです。この世界に対する根源的な虚無があって、世界を素直に受け入れることに対する強い拒絶感があった。けれども、この世の中で生きていくためには、意志を持ってその虚無を打破しなければならない。だから僕は、絶望することに絶望しなければいけないと思っているんです。絶望することは必要だけれど、絶望することにも絶望しなければ、新しいビジョンは見えてこない。そこに西部邁という思想家の、虚無からの突破口があるのではないかと思います。

言語を超えたものの可能性

富岡 中島さんは現在の世界史的な混沌に対して、東洋的な王道というか一つの思想の正統を、どのように提示することができると思いますか。

中島 それを僕は「多一論」、多元主義的一元論に見出しているんです。つまり、一なるものは多元的にあらわれると同時に、多元的にあらわれるものは全て一元的なものを前提として成り立つ。多即一、一即多という考え方です。僕はこのレベルにおいて、多神教と一神教の区別はないと思うんです。真理とは一つでなければ命題に反するから、多神教における神には、やはり一つの根源があるとしか考えられない。けれども、不完全で有限な存在である人間には、その真理全体を把握することはできない。

ガンディーはそれを山に例えています。山の頂は一つだけれど、そこへ至る登り道は複数ある。ヒンドゥー教とかイスラム教とかの宗教の違いは登り道の違いであって、ただ一つの真理が多元的にあらわれているに過ぎない。そのように、真理の唯一性とともに、真理に至る道の複数性を認めようというのがガンディーの考え方であり、西田幾多郎の「多と一の絶対矛盾的自己同一」も同様だと思うんですね。

西洋のリベラリズムの問題は、単なる相対主義に陥ってしまうことです。あなたはキリスト教徒で、私はイスラム教徒である、私たちは違う、その違いだけ認め合いましょう、というのが相対主義で、そこに共通の理解はない。それに対して東洋的な観念では、あらわれ方は違うけれども、究極のところにおいては一元的なものがあるととらえて、互いを認め合う。そういう形で西洋のリベラリズムを多一論的に開いていくというのがアジア主義の持つ可能性です。だから岡倉天心は「アジア・イズ・ワン」であり、「不二一元」だと言った。一なるものは多元的にあらわれ、多元的なものは一にあらわれる。その典型が日本の美術であると言っています。

富岡 僕はそれを本書では、「セム的一神教」という一つのイデーとして取り出してみたんです。つまり、原始キリスト教はもともと西アジアに住むセム族から発して、四世紀後半のローマ帝国から西洋の宗教に変質していく。だから本来、一神教の根源にはアジア的なものがある。イスラーム学の泰斗である井筒俊彦は旧新約聖書を足がかりにイスラームの世界に入り、東洋と西洋に通底する「セム的なメンタリティー」を見出すんですね。それは今おっしゃったことと重なる気がします。

中島 井筒はきわめて強い一元論を持っていた一方で、彼が最も評価しているものの一つがスーフィズムという多元主義なんですね。「汝はそれなり」という論文を書いていますが、真理は多元的にあらわれるという構造自体が重要である。それが日本で言えば華厳経などとつながっているというコスモロジーを、ユーラシアという規模で描こうとした思想家です。空海の思想もスーフィズムも、彼にとっては同じ根源的な思想だった。

井筒は、漢字の「言葉」と片仮名の「コトバ」を区別しているんです。コミュニケーションのための相対的な言葉とは別に、言葉を超えた「コトバ」が存在していて、実はそちらの方が重要なんだと言う。例えば、「私は悲しい」と言葉にすることで、もっと複雑なはずの私の感情が制限され、疎外されてしまう可能性がある。実はそのときポロッと流れる涙の中に本当のコトバがあるかもしれない。そういうものによって人々はつながり合っているんじゃないか。そこに不立文字、文字にできないコトバの次元があるということですね。僕自身もそれが重要だと考えてきたのですが、西部先生はそうではなくて、徹底して言語化しようという意識が非常に強かった。

富岡 言語以前の深層意識に行ってしまうと、ある種のカオスが発生するんじゃないかという忌避感が強かったと思います。それは先ほど話した、意志の問題ともつながるところですね。

中島 そうなんですよ。

富岡 西部さんの言語化できないものに対する抵抗感は、仏教的な「無の思想」に対する違和感にも重なります。でも保守思想の可能性を見出すには、やはり言語を超えたものを掘り下げていく必要があるんじゃないかと僕も思います。

SNS空間の「専門人」たち

中島 一方で西部先生のすごさは、徹底した社会科学者だったことです。日本の保守は小林秀雄にしろ福田恆存にしろ、文学的な私性から近代理性の欺瞞を批判してきた面がある。その中で西部邁という人は経済学者として、計量経済学の限界に直面したところから出発して、あらゆる学問を総動員しながら保守というものを社会的現象として捉えようとした、極めて稀な社会科学者なんです。社会を言語や構造によって説明しようとする姿勢は、最後まで捨てなかった。

その一方で社会科学の限界もよく理解されていて、文学とか映画に対する感度も非常に高かったですね。『表現者』や『発言者』の言論空間は、社会科学的な思考とともに、文学者の参加によって成立していた。その両面が西部邁という存在の中で統合されていたと思います。

富岡 『表現者』でも、古井由吉さんとか辻原登さんなど文学者を交えて、まさに言葉をめぐる深い対話が繰り返されていましたね。

西部さんの社会科学者としての出発点というのは重要で、最初の本である『ソシオ・エコノミックス』（一九七五年）で書かれているのは、経済学者は大衆人だということですね。経済学者のような専門人は物事の一面しか見ない、実はそれこそが大衆の正体なんだという批判を、社会経済学に対して行った。これは西部保守思想の原点であり出発点だと思うんです。

中島 だから近代経済学はきわめて部分的な解しか出せない。僕に先生がよく言われたのは、「中島君、エコノミストというのはだいたい間違えるだろう。株価でも経済の予想でも全て間違える。あいつらは経済を知らないから間違えるんじゃない。経済しか知らないから間違えるんだ」と。経済というのは複雑な人間的要因によって動いている。だから、心理学、文化人類学、社会学、政治学、あるいは文学的な人間の機微といった様々なものを統合した見方をしなければ、経済という一つの現象すらつかめない。しかし、これはオルテガが『大衆の反逆』で書いていることですが、知識人こそが大衆である。それは一つの物事だけを見ていて熱狂するからだと。そういう大衆としての専門人への批判は終生変わらなかった。

富岡 ただ、今の情報化社会では、ＳＮＳ空間の中でますます同じ考え方を持った人たちだけが集まる小さな世界が次々に発生して、それが社会や政治を動かしていく。「ポピュリズム」と一言で言うけれども、日本だけでなく世界中でデモクラシーが危機に瀕しているのは、誰もが簡単に「専門人」になれるようになったためで、それを可能にする技術やシステムが我々をすっぽり覆い尽くしていると思うんですね。

中島 その通りだと思います。例えば僕は保守として、ＭＭＴ（Modern Monetary Theory 現代貨幣理論）を受け入れられないんです。保守というのは特定の理論への熱狂ではなく、歴史のふるいにかけられた経験や慣習、良識を重視するものですよね。バークは「時効」と言っていますが、時間のふるいによって、いろいろなものを現実の中にソフトランディングさせていく。それが保守の大切な構えだと考えているので。

現実の政治と、どうかかわるか

中島 その点でも、今の高市政権を、僕はどうしても保守とは思えません。繰り返しますが保守というのは、人間は愚かで間違えやすいものだから、意見の違う他者の言い分を聞いて合意形成をしていくという考え方のはずです。野党の言い分に耳を傾けず、議論というものを軽視し、合意形成を全く尊重しない、それが保守だと言われていること自体が、西部先生のいう保守主義の大衆化に他ならないと思います。

富岡 小泉政権、安倍政権、高市政権とつづく現実の政治を見ると、まさにその意味での大衆化だし、それを支持する日本人の大衆化、ＳＮＳ専門人化が深刻な問題だと思います。保守思想はそういうものを根底から批判していかなければいけないと思いますね。

西部邁は最後の本である『保守の遺言 JAP.COM衰滅の状況』（二〇一八年）で、保守思想家は現実の政治への政策提言に関しては慎重であるべし、と言っています。それは政策提言をしないということではなく、西部さんもいろいろな形で具体的な政策提言をしていますけれども、政策提言の内実に、バークのいう「時効」、つまり長い時間の中で価値を見出し得るものを基盤にして具体的な政策をつくるべし、という指針です。

中島 おっしゃるとおりですね。先生は、知識人たるものは村外れにいる長老のような存在でなければいけない、たまに政治家が訪れてきたら、大所高所から世界はこうなっていると指針を説く者であって、一つ一つの政策テクノクラートになるのが知識人の役割ではない、とおっしゃっていた。

富岡 かつて安倍晋三さんが第一次安倍内閣を一年で降りた後、西部さんが提案して、当時の『表現者』のメンバーが一年間ぐらい、月に一回の勉強会をやっていました。その後、第二次安倍内閣になったときは、ほとんど関わりませんでしたが。当時はそれまで支持者だったいわゆる保守派も、安倍さんに対して水に落ちた犬を叩くようなところがあったのですが、西部さんは、こういうときに応援するのが言論人の役割だと言って、政治にかかわる思想家の姿勢というものを示唆されたと思います。

中島 本当にそうですね。僕は第一次安倍内閣のときから一貫して安倍さんを批判していたんですが、それに対して西部先生は一切何も言わなかった。ただ安倍さんが辞めた後、僕がとどめを刺すように「安倍首相はどうおかしかったのか」という文章を書いたとき、すごく怒られたんです。「中島君の書いていることは全部正しい。けれども間違えている。知識人というのは、そういうときにこそ温かく言葉をかけるべきだ。水に落ちている犬を叩くというのは、内容が正しくても間違えている」と言われました。

それでも僕は勉強会には参加しなかったんですが、保守の態度として学んだことは非常に大きかった。失敗して叩かれている人がいたら、そこにこそ手を差し伸べて話をすべきだ。しかしその人が権力の絶頂にいるときは遠ざけることが重要だというのは、先生から学んだ大きなことでしたね。

前編を読む⇒【中島岳志×富岡幸一郎】保守の「正統」はどこにあるか？西部邁が予見した「保守主義の大衆化」に抗して