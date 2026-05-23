フィンガースーツ夏新作♡透明感あふれるマグネットネイルが登場

韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、夏の光を閉じ込めたような「SUMMER POLISH COLLECTION 2026」が登場♡2026年5月15日より公式オンラインストアにて販売がスタートしました。みずみずしい透明感ときらめきを楽しめる全4種類のマグネットポリッシュは、この夏の指先を軽やかに彩ってくれる注目コレクションです。

夏を感じるコレクションテーマ

今回のコレクションコンセプトは、“SUMMER COLLECTION :take a bite”。

「ひとくちかじった夏のように、指先にきらめく爽やかな輝き。」というメッセージの通り、透明感とみずみずしさを感じるカラーが揃っています。

FINGER SUITらしい洗練された雰囲気はそのままに、夏の空気感をぎゅっと閉じ込めたような仕上がりに。

角度によって表情を変えるマグネットポリッシュならではの輝きが、指先に繊細なニュアンスを与えてくれます♡

韓国ネイルらしい抜け感や透明感を楽しみたい人にもぴったりなラインアップです。

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全4色のマグネットポリッシュ

今回発売されるのは、MAGNET POLISHシリーズ全4種。価格はすべて1,628円（税込）です。

「ROSY DROP」は、ほんのり血色感を感じるローズカラー。柔らかなツヤ感が魅力で、ナチュラルなのに洗練された印象を演出してくれます。デートネイルやオフィスネイルにもおすすめです。

「BARE GLASS」は、ガラスのような透明感が特徴。軽やかなシアーカラーで、夏らしい涼しげな指先を楽しめます。肌なじみが良く、どんなファッションにも合わせやすい万能カラーです。

「LIQUID STEEL」は、メタリックな輝きが印象的なカラー。シルバー系のシャープな光沢感がありながら、重たく見えない絶妙なバランスが魅力です。モード感のあるネイルを楽しみたい人にぴったり。

「CLEAR GLINT」は、繊細なきらめきを詰め込んだ透明感カラー。夏の日差しを受けて輝くような軽やかさがあり、レイヤードネイルにも活躍してくれます♪

どのカラーも、マグネット特有の奥行き感が楽しめるのがポイント。シンプルながらも存在感のある指先を演出してくれます。

韓国ネイルらしい抜け感に注目

FINGER SUITの魅力は、トレンド感だけでなく、日常に溶け込む使いやすさにもあります。今回のSUMMER POLISH COLLECTIONも、派手すぎず、でもしっかりおしゃれ見えする絶妙なカラー設計が特徴。

夏は肌見せが増える季節だからこそ、指先の印象も大切にしたいもの。みずみずしいツヤ感や透明感をプラスすることで、手元全体が軽やかで洗練された印象に仕上がります。

単色使いはもちろん、組み合わせてニュアンスネイルを楽しむのもおすすめ♡セルフネイル派の人でも挑戦しやすいカラーばかりなので、この夏のネイルチェンジにもぴったりです。

夏の指先をアップデート♡

FINGER SUITの「SUMMER POLISH COLLECTION 2026」は、夏らしい透明感やきらめきを楽しめる注目コレクション。

軽やかなカラーと繊細なマグネットの輝きが、いつものネイルをぐっとおしゃれにアップデートしてくれます♡

暑い季節だからこそ楽しみたい、涼しげで洗練された韓国ネイルをぜひチェックしてみてください。