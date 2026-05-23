“新米パパ”城咲仁＆妻・加島ちかえ、“1ヶ月ぶりの再会”を報告 スーツ＆着物での2ショット披露し「付き合ってから7年ではじめてこんなに離れたかも??」
今年2月に第1子の誕生を報告したタレントの加島ちかえ（37）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの城咲仁（48）と長女のお宮参りとお食い初めを行ったことを報告し、城咲とは1ヶ月ぶりに会ったことを明かした。
【写真】「幸せのオーラが出てます！」スーツ＆着物姿で“ラブラブ”な2ショットを披露した城咲仁＆加島ちかえ
加島は「先日の宮参りでジンチカ夫婦1ヶ月ぶりの再会 実は1ヶ月ほど、地元に帰ってました 産まれて少し経っての遅めの里帰り よく考えたら付き合ってから7年ではじめてこんなに離れたかも??」とつづり、城咲も仕事で多忙であったことを報告。スーツ姿の城咲と着物姿の自身の2ショットや、お宮参りでの長女も交えた3ショットなどを披露した。
そして「私は両親に甘えながら実家でゆっくりと両親親族と過ごしました」「兄弟家族、ひぃばぁちゃん、従姉妹親族、幼馴染、学生時代の恩師、馴染みの喫茶店のママなどなど色んな人が娘に会いに来てくれたり抱っこしてもらったりで毎日けっこう忙しい生後3ヶ月ベビさんww」と、実家でゆっくりと過ごし、親戚などさまざまな人が長女と“対面”したことを写真も添えて伝えた。
また城咲も自身のインスタでお宮参りの親子3ショットを披露し、「もう、100日経つのか 皆様のご協力もありスクスクと育っております 感謝申し上げます」「最近良く笑う娘に溺愛しすぎて里帰りから戻ったばかりの娘の寝顔をずっとみてしまい ここ最近ずっと寝不足気味でした 夜泣きをしない娘なのに関係なく寝不足」「最近は一緒にお風呂に入りながらの沐浴 1日で1番幸せな10分間」「朝起きてすべての部屋の空気を入れ替えながら観葉植物やプランターに水をあげてサブレちゃんとフクロモモンガのファーちゃんのご飯をたべさせてからの1日は幸せな事が続きます」と幸せと感謝をつづった。
この投稿にファンからは「尊い瞬間 懐かしいよ〜」「ちかちゃん綺麗 やっぱり和服お似合いです」「チカちゃんファミリー素敵 ママの顔です」「みんないい笑顔で幸せをお裾分けしていただきありがとうございます」「幸せが伝わって来て、心がほっこりします」「すっかりパパ&ママの顔ね」「幸せのオーラが出てます！」「おめでとうございます すくすく元気一杯にそだちますように」など、祝福の声が多数寄せられている。
【写真】「幸せのオーラが出てます！」スーツ＆着物姿で“ラブラブ”な2ショットを披露した城咲仁＆加島ちかえ
加島は「先日の宮参りでジンチカ夫婦1ヶ月ぶりの再会 実は1ヶ月ほど、地元に帰ってました 産まれて少し経っての遅めの里帰り よく考えたら付き合ってから7年ではじめてこんなに離れたかも??」とつづり、城咲も仕事で多忙であったことを報告。スーツ姿の城咲と着物姿の自身の2ショットや、お宮参りでの長女も交えた3ショットなどを披露した。
また城咲も自身のインスタでお宮参りの親子3ショットを披露し、「もう、100日経つのか 皆様のご協力もありスクスクと育っております 感謝申し上げます」「最近良く笑う娘に溺愛しすぎて里帰りから戻ったばかりの娘の寝顔をずっとみてしまい ここ最近ずっと寝不足気味でした 夜泣きをしない娘なのに関係なく寝不足」「最近は一緒にお風呂に入りながらの沐浴 1日で1番幸せな10分間」「朝起きてすべての部屋の空気を入れ替えながら観葉植物やプランターに水をあげてサブレちゃんとフクロモモンガのファーちゃんのご飯をたべさせてからの1日は幸せな事が続きます」と幸せと感謝をつづった。
この投稿にファンからは「尊い瞬間 懐かしいよ〜」「ちかちゃん綺麗 やっぱり和服お似合いです」「チカちゃんファミリー素敵 ママの顔です」「みんないい笑顔で幸せをお裾分けしていただきありがとうございます」「幸せが伝わって来て、心がほっこりします」「すっかりパパ&ママの顔ね」「幸せのオーラが出てます！」「おめでとうございます すくすく元気一杯にそだちますように」など、祝福の声が多数寄せられている。