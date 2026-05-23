「完璧なフェイスライン」男性が選んだ“横顔が美しいと思う30代女性俳優”ランキング！ 2位「石原さとみ」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。琴やピアノ、テニスを趣味・特技とする多才な一面を持っています。デビュー以来、ドラマ、映画、舞台、さらには声優まで幅広い分野で才能を発揮してきました。豊かな表現力とともに、完璧なラインを描く美しい横顔も彼女のエレガントな魅力を引き立てています。多彩な才能で常に進化を続ける俳優です。
▼回答者コメント
「フェイスラインがやわらかく整っていて、横から見たときの鼻筋や口元のバランスがとてもきれいだから」（50代男性／青森県）」
「年齢を重ねながらも、笑顔の演技は、見ているものの心を和ませてくれるから」（60代男性／兵庫県）」
「鼻が小さく可愛らしいのはもちろんだが、唇のふっくらさがいいから」（20代男性／宮城県）」
見事1位に輝いたのは、北川景子さんでした。1986年8月22日生まれ、兵庫県出身の女性俳優です。2003年に「美少女戦士セーラームーン」でデビューしました。その後、『家売るオンナ』（日本テレビ系）などの人気作で活躍しています。ふとした瞬間に見せる、すっと通った鼻筋と端正な横顔の美しさも彼女の大きな魅力の一つです。
▼回答者コメント
「横顔が整っていて率直に美しいと思うからです」（40代男性／東京都）」
「シャープな鼻筋と完璧なフェイスラインの持ち主だと思うから」（40代男性／奈良県）」
「シャープな顎と通った鼻筋が横顔に凛とした強さを与え、洗練された大人の美しさを際立たせるからだから」（40代男性／静岡県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：石原さとみ／45票
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。琴やピアノ、テニスを趣味・特技とする多才な一面を持っています。デビュー以来、ドラマ、映画、舞台、さらには声優まで幅広い分野で才能を発揮してきました。豊かな表現力とともに、完璧なラインを描く美しい横顔も彼女のエレガントな魅力を引き立てています。多彩な才能で常に進化を続ける俳優です。
「フェイスラインがやわらかく整っていて、横から見たときの鼻筋や口元のバランスがとてもきれいだから」（50代男性／青森県）」
「年齢を重ねながらも、笑顔の演技は、見ているものの心を和ませてくれるから」（60代男性／兵庫県）」
「鼻が小さく可愛らしいのはもちろんだが、唇のふっくらさがいいから」（20代男性／宮城県）」
1位：北川景子／65票
見事1位に輝いたのは、北川景子さんでした。1986年8月22日生まれ、兵庫県出身の女性俳優です。2003年に「美少女戦士セーラームーン」でデビューしました。その後、『家売るオンナ』（日本テレビ系）などの人気作で活躍しています。ふとした瞬間に見せる、すっと通った鼻筋と端正な横顔の美しさも彼女の大きな魅力の一つです。
▼回答者コメント
「横顔が整っていて率直に美しいと思うからです」（40代男性／東京都）」
「シャープな鼻筋と完璧なフェイスラインの持ち主だと思うから」（40代男性／奈良県）」
「シャープな顎と通った鼻筋が横顔に凛とした強さを与え、洗練された大人の美しさを際立たせるからだから」（40代男性／静岡県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)