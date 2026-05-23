「ジェラピケ」×『スター・ウォーズ』が初コラボ！ ヨーダになりきれるベビー用ポンチョもラインナップ
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、6月5日（金）から、『スター・ウォーズ』のデザインを取り入れた「GELATO PIQUE／STAR WARS Collection」を、全国の店舗などで発売。それに先駆け、公式オンラインストアや公式アプリでは、5月22日（金）より、先行予約を開始する。
【写真】赤ちゃんがヨーダやダース・ベイダーに!? キュートなコレクション一覧
■ファミリーで楽しめるサイズ展開
今回ファミリーで楽しめるサイズ展開で発売される「GELATO PIQUE／STAR WARS Collection」は、『スター・ウォーズ』の世界観を、まるでジェラートのようにとろける銀河として表現した遊び心あふれる初コレクション。
薄手の’スムーズィー’素材を使用したニットシリーズには、人気キャラクターとおなじみの名セリフを施した「ジャガードプルオーバー」や「ワッペンカーディガン」が登場。加えて、ヨーダとダース・ベイダーになりきれる「BABYポンチョ」も用意される。
また、アイスクリームの惑星を描きアイシングクッキーのようにキャラクターたちをかわいくトッピングした「ワンポイントTシャツ」や「総柄シャツ」、「総柄ショートパンツ」、「総柄半袖ロンパース」など、なめらかな肌触りのカットソーシリーズがそろう。
さらに、おうち時間やおでかけに最適な「ルームシューズ」、「ヘアバンスクリップ」、「ジャガードブランケット」、「チャームポーチ」といった雑貨シリーズが展開されるほか、寝ているときも『スター・ウォーズ』の世界観に包まれる寝具シリーズも販売される。
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■ファミリーで楽しめるサイズ展開
今回ファミリーで楽しめるサイズ展開で発売される「GELATO PIQUE／STAR WARS Collection」は、『スター・ウォーズ』の世界観を、まるでジェラートのようにとろける銀河として表現した遊び心あふれる初コレクション。
また、アイスクリームの惑星を描きアイシングクッキーのようにキャラクターたちをかわいくトッピングした「ワンポイントTシャツ」や「総柄シャツ」、「総柄ショートパンツ」、「総柄半袖ロンパース」など、なめらかな肌触りのカットソーシリーズがそろう。
さらに、おうち時間やおでかけに最適な「ルームシューズ」、「ヘアバンスクリップ」、「ジャガードブランケット」、「チャームポーチ」といった雑貨シリーズが展開されるほか、寝ているときも『スター・ウォーズ』の世界観に包まれる寝具シリーズも販売される。