ハワイ島の歴史的ホテル「マウナ ケア ビーチ ホテル」改装が完了 癒やしの新スパ＆インフィニティプール導入
【女子旅プレス＝2026/05/23】ハワイ島のリゾートホテル「マウナ ケア ビーチ ホテル」が、約2.4億ドルを投じた過去最大規模のリニューアルを実施。全252室の客室改装に加え、広大なスパやインフィニティプールを新設するなど、伝統と最新鋭の設備が融合したラグジュアリーリゾートとして再出発を果たした。
【写真】大規模リニューアルした「マウナ ケア ビーチ ホテル」
1965年の開業以来、ハワイ島で初めての総合リゾートとして、60年以上の歴史を積み重ねてきた「マウナ ケア ビーチ ホテル」。 今回の改装では、メインタワーとビーチフロントウィングの全252室を刷新し、温かみのある木材インテリアやハワイの織物文化を取り入れた洗練の空間へ。デラックスカテゴリーの客室には洗浄便座を新たに設置し、快適性を向上させた。
約2,044平方メートルという広大な敷地に、新たなスパ施設「スパ アット マウナ ケア」が誕生した。11室の屋内外トリートメントルーム、男女別スチームサウナ、ガーデン、プールおよびジャグジーを備えたウェルネスデッキを擁し、心身ともにリフレッシュできる場となる。中でも、ハワイの伝統的な祈り「オリ」から始まるトリートメントではここならでは。
また、カウナオア湾を臨む大人専用のインフィニティラッププールが新設されたほか、既存のプールもオーシャンフロントのジャグジーを備えたファミリー向けに刷新され、プライベートカバナで優雅な時間を過ごすことができる。このほかの子連れ向けサービスとして、敷地内の未利用地を開拓したキッズエリアも新設。ハワイ固有の植物に囲まれながら自然や文化を体験できる。
シグネチャーレストラン「マンタ」は、ファームトゥテーブル（農場から食卓へ）の考えに基づき、ハワイ島の農家、漁師、牧場、ホテル敷地内のガーデンから仕入れる旬の食材を中心としたメニューを新たに導入。ディナーでは、新鮮な食材を使ったパシフィック・リム料理を、カウナオア湾を見下ろす絶景とともに堪能できる。夜にはレストラン付近で野生のマンタを観察できるのも、このホテルならではの特別な体験だ。ビーチフロントレストラン「ハウツリー カンティナ」もリニューアルし、充実した食空間を提供している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：62-100 Mauna Kea Beach Dr, Kohala Coast, Hawaii 96743 U.S.A.
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【写真】大規模リニューアルした「マウナ ケア ビーチ ホテル」
◆ハワイ島「マウナ ケア ビーチ ホテル」史上最大規模のリニューアル
1965年の開業以来、ハワイ島で初めての総合リゾートとして、60年以上の歴史を積み重ねてきた「マウナ ケア ビーチ ホテル」。 今回の改装では、メインタワーとビーチフロントウィングの全252室を刷新し、温かみのある木材インテリアやハワイの織物文化を取り入れた洗練の空間へ。デラックスカテゴリーの客室には洗浄便座を新たに設置し、快適性を向上させた。
◆心身を満たす新設スパと2つのプール
約2,044平方メートルという広大な敷地に、新たなスパ施設「スパ アット マウナ ケア」が誕生した。11室の屋内外トリートメントルーム、男女別スチームサウナ、ガーデン、プールおよびジャグジーを備えたウェルネスデッキを擁し、心身ともにリフレッシュできる場となる。中でも、ハワイの伝統的な祈り「オリ」から始まるトリートメントではここならでは。
また、カウナオア湾を臨む大人専用のインフィニティラッププールが新設されたほか、既存のプールもオーシャンフロントのジャグジーを備えたファミリー向けに刷新され、プライベートカバナで優雅な時間を過ごすことができる。このほかの子連れ向けサービスとして、敷地内の未利用地を開拓したキッズエリアも新設。ハワイ固有の植物に囲まれながら自然や文化を体験できる。
◆地産地消の考えに基づいたレストラン＆バー
シグネチャーレストラン「マンタ」は、ファームトゥテーブル（農場から食卓へ）の考えに基づき、ハワイ島の農家、漁師、牧場、ホテル敷地内のガーデンから仕入れる旬の食材を中心としたメニューを新たに導入。ディナーでは、新鮮な食材を使ったパシフィック・リム料理を、カウナオア湾を見下ろす絶景とともに堪能できる。夜にはレストラン付近で野生のマンタを観察できるのも、このホテルならではの特別な体験だ。ビーチフロントレストラン「ハウツリー カンティナ」もリニューアルし、充実した食空間を提供している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■マウナ ケア ビーチ ホテル
住所：62-100 Mauna Kea Beach Dr, Kohala Coast, Hawaii 96743 U.S.A.
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