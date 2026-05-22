アシックスとヒドゥンNYがポップアップ　ヴィンテージPCから着想を得たスニーカーを発売

「アシックス（ASICS）」が、「ヒドゥンニューヨーク（HIDDEN NY）」とポップアップイベント「ZEN AND THE ART OF MOVEMENT」を開催する。会期は5⽉23⽇と24⽇の2日間。

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2018年にニューヨークで設立されたヒドゥンニューヨークは、インスタグラムのキュレーションアカウントとしてスタートしたグローバルコミュニティで、現在は出版レーベルやブランドとしても活動している。これまでに「ビリオネアボーイズクラブ（BILLIONAIRE BOYS CLUB）」や「ニードルズ（Needles）」、「アンブロ（Umbro）」など多数のブランドとコラボレーションしており、アシックスとは2023年にコラボシューズ「HIDDEN×ASICS GEL-NYC」を発売した。

今回東京・原宿で開催するポップアップは、ヒドゥンニューヨークの日本で初めてのフィジカルイベント。イベントの核となるのは1986年に発売された書籍「Zen and the Art of the Macintosh」だ。

マイケル・グリーン（Michael Green）が執筆、イラスト、レイアウトなど全ての工程を当時のコンピューターで行った同書は、コンピューター黎明期の創造⽂化を象徴する重要な書籍として知られており、今回ヒドゥンニューヨークの出版プロジェクト「ヒドゥン プレス（HIDDEN PRESS）」が復刻版を販売。会場では、同書をテーマにヒドゥンニューヨークが制作した短編動画を公開する。

今回会場で⽇本先⾏販売する「GEL-KINETIC 2.0」（3万9600円）も、同書がインスピレーション源。ヴィンテージパソコンの経年変化から生まれた筐体の色合いなどから着想を得ており、「過去のデジタルツールへのラブレター」として制作されたという。

今回のポップアップではシューズのほか、アパレルやバッグなども販売。そのほか、会場内にマイケル・グリーンの書籍制作時のデスクを完全再現している。

■ASICS x HIDDEN NY ZEN AND THE ART OF MOVEMENT

開催期間：2026年5⽉23⽇（⼟）〜5⽉24⽇（⽇）

営業時間：12:00〜19:00

会場：SO1

所在地：東京都渋⾕区神宮前6-14-15