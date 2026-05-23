きょう5月23日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「大人気！日本全国 道の駅伝」

大好評「日本全国 道の駅伝」は、道の駅で売られている商品の中から直近1か月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む企画。

第1走者としてこの企画を大人気コーナーへと押し上げた浮所飛貴（ACEes）が第12走者としてカムバック。今回は秋田県の男鹿市「道の駅 おが（なまはげの里 オガーレ）」からスタート。意気揚々と入店する浮所だが、最初に目にした道の駅名物のジェラートに「出たよ、ジェラート」と愕然。浮所はかつて第1走者として挑戦した際に3回連続でジェラートの予想を外し、ロケが中止になってしまったトラウマが。

そこで一旦ジェラートは後回しにして、寿司屋さんも仕入れに来るという本格的な鮮魚売り場へ。3月に漁が解禁されたばかりの紅ズワイガニの破格の安さにはビックリ。来店客を観察してみると、わかめがどんどん買われていることを発見。男鹿半島名物の“ぎばさ”にも注目する。そこで「この道の駅のすべてが集約されている」と浮所が目を付けた、天然真鯛、ぎばさ、紅ズワイガニが食べられる3色丼をレストランで食べ、「めっちゃうまい！」「口の中がカニだらけ！」とあまりのおいしさに悶絶。

最後は鬼門のジェラート。男鹿の海水100%で作られた名産品の塩を使った塩ミルクジェラートを食べたところ、甘じょっぱさのバランスが抜群なそのおいしさに「これあるぞ」とジェラートへの期待が高まる。ほかにも、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「男鹿のナマハゲ」が有名なだけに、高額なお面は一気に上位に来る可能性も。果たして浮所は見事1位を当てることができるのか？そして、「浮所史上一番大変なロケ！」と嘆くまさかの展開も!?

スタジオではゲストも1位予想に挑戦。石原良純は「カニかぎばさ」で悩みなかなか決まらない中、宮野真守はズバッと「カニ」と予想する。

☆「日本列島 ダーツの旅」

舞台は岡山県美作市大原地域。小学生の集団は「ダーツの旅」の取材に「テレビに出ることが夢だった！」と大興奮。小学生男子が結成する謎の集団「リア充撲滅委員会」がディレクターに恋愛アドバイス。

草刈り中の80代ご夫婦になれそめを聞くと、妻は「超恋愛！」「1日に2回ラブレターを書いた日もある」と夫にベタ惚れ。1度だけ手紙で返事をもらったことがあるそうで、「どう思って書いてくれたの？」と聞くと、恥ずかしがり屋の夫の返答は……。

二刀流の剣豪として有名な宮本武蔵のゆかりの地ならではの食事処「たけぞう茶屋」を発見。“二刀流メニュー”や食べ方の“二刀流作法”など、武蔵にちなんだ独特な特徴にスタッフはビックリ。さらに、“二刀流の絶品ピザ屋”も。また、ある男性のおうちにお邪魔すると、男性手作りのおもしろいモノが続々お目見え。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

石原良純 宮野真守 曽野舜太（M!LK） やす子 ※順不同

【ロケゲスト】

浮所飛貴（ACEes）