サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）がテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。無双していた少年時代を振り返る場面があった。

4歳からセレッソ大阪のジュニアチームに所属。小学2年生の時から飛び級で練習に励み、小学6年生の時にはU-12日本代表に初選出。中学2年生の時にはU-18のユースでプレーするようになった。その他にもアーセナル、レアル・マドリードなど世界のビッグクラブからも練習オファーが来るほどの天才児だった柿谷氏。

少年時代は「この世に俺よりサッカー上手い人間おんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」という心境だったと明かした。

小学校時代は柿谷がボールを持てばほぼゴールを決めていた。「同級生や年上のお兄ちゃんたちも僕のためにボールを取ってきてくれてすぐにパスをくれた。僕もミスすることはあっても、誰かが取りに行ってくれるので別に取り返しには行かなかった」と回想した。

そして当時は、フィジカルトレーニングをサボり、コーチの言うことも聞かず、チームの勝ち負けには興味がなかったという。「ボールがあれば納得するプレーができるので、フィジカルトレーニングをする必要がなかった。ちょっとユニホームを引っ張られただけで“なんで触るの？”とブチ切れていた」と明かした。