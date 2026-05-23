元フジ女子アナに現役レースクイーンも！ 美女芸能人の先取り夏コーデ 美脚・美鎖骨「魅力満載」
5月に突入し、少しずつ夏が近づいてきた。日中は半袖で過ごせる日も増えてきており、SNSでも半袖コーデや夏先取りコーデが続々アップされている。この記事では、女性芸能人たちがSNSに投稿した夏先取りコーデを紹介する。
【写真】脚出し、美鎖骨、ノースリーブ！美女芸能人の先取り夏コーデをイッキ見
■佐藤栞里
モデルでタレントの佐藤栞里は、自身のInstagramにて野外フェスを満喫するショットを公開。佐藤が「今年もこの季節がやってきた！」と投稿したのはゴールデンウィーク中に行われた野外フェス「JAPAN JAM 2026」「VIVA LA ROCK 2026」の会場で撮影されたオフショット。佐藤はサングラスに半袖、ハーフパンツという動きやすい装いや、キャップにチェックシャツというカジュアルなコーデで、大好きな野外フェスを楽しんだようだ。
ファンからは「笑顔最高」「自然体で素敵」「幸せそうなしーちゃんの笑顔を見てるとフェスに行きたくなります！」などの声が寄せられた。
■穂川果音
気象予報士の穂川果音は自身のInstagramにて「この日は紫外線カット効果の高いイエローのカーディガンコーデ」と投稿し、コーデを紹介。穂川はタイトな白トップスにデニムパンツを合わせている。穂川は「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ」とコーデのテクニックも明かした。
ファンからは「神スタイル」「かわいい」「めっちゃ素敵」などの反響が集まっている。
■渡邊渚
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚は、自身のInstagramにてショート丈のノースリーブ姿を公開。 渡邊が「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、パッションフルーツジュースの入った容器の前で、赤いショート丈のノースリーブを着た渡邊が弾ける笑顔を見せている。ちらりと覗くお腹もキュートなコーデとなっている。
現役レースクイーンのタンクトップ×ショートパンツコーデがすごい
■山下美月
女優の山下美月は自身のInstagramにて「snidel summer collection もう見ていただけましたか？」と添えて数々の夏服コーデを紹介。胸元の大きなリボンが特徴の、さわやかなブルーのノースリーブトップスや、夏らしいオフホワイトのワンピースなどを公開した。どのコーディネートも山下のすらりとしたシルエットが際立つものとなっている。
■池永百合
レースクイーンの池永百合は、自身のInstagramにて「今日はお休みなの 何すると思う？」という一文を添え、夏先取りのコーデを披露。池永はショート丈のタンクトップにブラックのショートパンツを合わせた装いを公開した。上にはゆるくカーディガンを羽織っており、ショートパンツからは美しい脚が覗いている。ファンからは「かわいすぎます」「癒される」「魅力満載」「なんて爽やかなの」などの声が集まっている。
引用：「佐藤栞里」Instagram（＠satoshiori727）
「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
「山下美月」Instagram（@mizuki.yamashita.official）
「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）
【写真】脚出し、美鎖骨、ノースリーブ！美女芸能人の先取り夏コーデをイッキ見
■佐藤栞里
モデルでタレントの佐藤栞里は、自身のInstagramにて野外フェスを満喫するショットを公開。佐藤が「今年もこの季節がやってきた！」と投稿したのはゴールデンウィーク中に行われた野外フェス「JAPAN JAM 2026」「VIVA LA ROCK 2026」の会場で撮影されたオフショット。佐藤はサングラスに半袖、ハーフパンツという動きやすい装いや、キャップにチェックシャツというカジュアルなコーデで、大好きな野外フェスを楽しんだようだ。
■穂川果音
気象予報士の穂川果音は自身のInstagramにて「この日は紫外線カット効果の高いイエローのカーディガンコーデ」と投稿し、コーデを紹介。穂川はタイトな白トップスにデニムパンツを合わせている。穂川は「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ」とコーデのテクニックも明かした。
ファンからは「神スタイル」「かわいい」「めっちゃ素敵」などの反響が集まっている。
■渡邊渚
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚は、自身のInstagramにてショート丈のノースリーブ姿を公開。 渡邊が「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、パッションフルーツジュースの入った容器の前で、赤いショート丈のノースリーブを着た渡邊が弾ける笑顔を見せている。ちらりと覗くお腹もキュートなコーデとなっている。
現役レースクイーンのタンクトップ×ショートパンツコーデがすごい
■山下美月
女優の山下美月は自身のInstagramにて「snidel summer collection もう見ていただけましたか？」と添えて数々の夏服コーデを紹介。胸元の大きなリボンが特徴の、さわやかなブルーのノースリーブトップスや、夏らしいオフホワイトのワンピースなどを公開した。どのコーディネートも山下のすらりとしたシルエットが際立つものとなっている。
■池永百合
レースクイーンの池永百合は、自身のInstagramにて「今日はお休みなの 何すると思う？」という一文を添え、夏先取りのコーデを披露。池永はショート丈のタンクトップにブラックのショートパンツを合わせた装いを公開した。上にはゆるくカーディガンを羽織っており、ショートパンツからは美しい脚が覗いている。ファンからは「かわいすぎます」「癒される」「魅力満載」「なんて爽やかなの」などの声が集まっている。
引用：「佐藤栞里」Instagram（＠satoshiori727）
「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
「山下美月」Instagram（@mizuki.yamashita.official）
「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）