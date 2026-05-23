高畑淳子、「あっちゃんの芝居は面白くない」名優からの言葉が転機 自分をさらけ出し「芝居は遊んでなんぼ」をモットーに

高畑淳子、「あっちゃんの芝居は面白くない」名優からの言葉が転機 自分をさらけ出し「芝居は遊んでなんぼ」をモットーに