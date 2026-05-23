どれも外せなーーーいッ♡【シャトレーゼ】ストック推奨！「冷凍スイーツ・アイス」

バラエティ豊富な和洋スイーツが見つかる【シャトレーゼ】。専門店ならではのこだわりを感じられるスイーツが揃い、自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとした差し入れや手土産としても選びやすい、手頃な価格で楽しめるところも魅力です。今回は、ストックしておくのにもおすすめな冷凍スイーツやアイスをピックアップ。どれも、マニアさんも絶賛する“外せない1品”と言えそう。ぜひチェックしてみてください。

ホイップ & 苺餡で楽しむもっちり食感の大福

「ひんやり & もちもちの幸せを楽しめる」と、@mame48goさんが紹介するのは「ホイップクリーム大福 苺」。メレンゲ入りの雪平生地で、苺果汁と乾燥苺を使った苺餡と、カスタード入りのバニラ風味ホイップを包んだスイーツです。食べる4～6時間前に冷蔵庫に移してじっくり解凍するのがおすすめ。1個\108（税込）と、懐に優しい価格です。

ダイエット中のおやつにぴったり

黒糖風味の饅頭生地で、こし餡を包んだ「自家炊き餡ひとくち黒糖饅頭4個入」。解凍しやすいトレー入りで1個ずつ切り離すことができ、さらに、1個あたり88kcalと比較的カロリー控えめなところも嬉しいポイントです。和菓子好きさんはもちろん、ダイエット中に少しだけ甘いものが食べたいという時や、夜のおやつにもぴったりかも。価格は、\291（税込）です。

ミントの爽快感とパリパリチョコの食感を楽しむ

アイスにランダムに混ざるチョコの食感が楽しい「チョコバッキー」。シリーズ累計5億本を突破したそうなので、シャトレーゼの人気シリーズと言えるかも。@iceke361さんが紹介しているのは、フランス産ミントリキュールを使用した「チョコバッキー ドライミント 」です。@iceke361さんによると、「鼻を抜ける清涼感がかなり強めで爽快感抜群」なのだそう。冷凍庫にストックして、夏が終わるまで毎日食べたくなるかも。6本入りで、\399（税込）です。

リッチ感◎ イタリアのコーヒーデザートがアイスに！

コロンビア産エスプレッソコーヒーパウダーとコーヒー豆パウダーを混ぜ合わせたチョコを使った、「チョコバッキー・ザ・ プレミアム アフォガート」。@iceke361さんは、「ほろ苦く大人なチョコバッキー！」とコメントを添えて紹介しており、自分へのご褒美に選びたいアイスかも。コーヒーとの相性も良さそうなので、大人のおやつタイムを楽しんで。1本\113（税込）、6本入りで\626（税込）です。

冷凍スイーツやアイスは、賞味期限が長めなところも嬉しいポイント。お気に入りをまとめ買いしたり、全種類GETして、毎日少しずつ楽しむのもあり！ ぜひ、近くのシャトレーゼでチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N