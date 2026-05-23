『エヴァ』『初音ミク』日テレ美女アナが魅せるコスプレに絶賛の嵐「色気がある」「女子アナ界のコスプレクイーン」
アニメ好きで知られる、日本テレビの人気アナウンサー河出奈都美。彼女は自身のSNSでハイクオリティなコスプレを披露し、ネットで度々話題になっている。そこで今回は、彼女がアップしたかわいすぎるコスプレショットを紹介していきたい。
【写真】河出アナのかわいすぎるアウラやアスカに視線はくぎ付け（15枚）
■『葬送のフリーレン』アウラ
人気アニメ『葬送のフリーレン』からは、“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族・アウラにコスプレした姿を公開。衣装や髪型、表情に至るまで再現はほぼ完璧で、投稿内では「今回は、いろいろと"挑戦"が多かったキャラでした まず、初めての悪役。表情が難しい…！ あの『ニタァ』って顔に苦戦しました笑」「衣装の裏話で言うと、腰のマントの『ふわっ』とした感じを再現したくてマントに、バレリーナが履くパニエを縫い付けていたり個性的なブーツの柄は、ビニールテープで再現したりしていますね）割と原始的なの）」とコスプレの裏話も語っている。
かわいくてセクシーな河出アナのアウラを見たファンからは「可愛い過ぎてシぬ」「カワイイし、色気があるし…ハイブリッドですよ」「素晴らしい 小悪魔 とっても可愛い」「これは反則級に可愛い」などの反響が集まっていた。
■『リコリス・リコイル』錦木千束
昨年のハロウィンには「2年ぶりの千束コスプレ！ ハロウィーンということで、リコリス・リコイルの錦木千束（にしきぎちさと）のコスプレを再びやらせていただきました」とコメントし、アニメ『リコリス・リコイル』の主人公・錦木千束（ハロウィン衣装ver）になりきった。ジャック・オー・ランタンをイメージしたワンピースとがおーポーズが非常にキュートだ。
また、今回の写真は初めてスタジオで撮影したそうで「とっても楽しかった！」「イベント用のキャラクターとは別に用意したので大変でしたがなんとかハロウィーンに間に合ってよかったです…笑」とつづっている。
コメント欄では多数のファンから「今年も優勝」「クオリティ高過ぎ めっちゃかわいいです」「癒やしを、ありがとう」「女子アナ界のコスプレクイーン」といった声が上がった。
“『エヴァ』ヒロイン”＆“電子の歌姫”にも華麗に変身
■『新世紀エヴァンゲリオン』惣流・アスカ・ラングレー
トーク番組『シューイチ』の新企画「ふん装グランプリ」で進行役を務めた河出アナは、自らも『新世紀エヴァンゲリオン』のヒロインのひとり惣流・アスカ・ラングレーにコスプレし参戦。写真にはアスカらしい勝気な表情や物憂げな瞬間が収められており、どのカットも完成度がかなり高い。
投稿内では「『今年はエヴァ30周年なんだからやるなら今しかない！』と思い、コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました！ ウィッグはアニメらしい束感と、自然な髪の間を取るのにこだわりました！」と熱い意気込みも語られている。
再現度ばっちりのコスプレにファンからは「可愛いが過ぎるんよ」「実年齢より10歳ぐらい若く見える！」「あっカワイイ（世界一）」などの声が寄せられていた。
■「初音ミク」
バーチャルシンガーソフトのキャラクター・初音ミクにもコスプレしている河出アナ。このショットは「ニコニコ超会議」で披露したコスプレで、もともとはプライベート参加する予定だったものが、急遽情報番組『Oha！4』の企画になったそう。
衣装や小物、瞳まで一切の妥協なく再現されたミクはパソコンから飛び出してきたとしか思えない完成度で、本人も「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！（しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください）」とコメントしている。
本物にも負けないくらいかわいい河出アナのコスプレにファンからは「好きな事に全力の姿勢で取り組む姿に勇気を貰いました」「河出さんの本気を見せていただきました」「綺麗でかわいい」「オンエア見てました！とてもスタイル良くてめっちゃよかったです」などの反響が集まった。
引用：「河出奈都美」インスタグラム（＠kawade_natsumi）
【写真】河出アナのかわいすぎるアウラやアスカに視線はくぎ付け（15枚）
■『葬送のフリーレン』アウラ
人気アニメ『葬送のフリーレン』からは、“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族・アウラにコスプレした姿を公開。衣装や髪型、表情に至るまで再現はほぼ完璧で、投稿内では「今回は、いろいろと"挑戦"が多かったキャラでした まず、初めての悪役。表情が難しい…！ あの『ニタァ』って顔に苦戦しました笑」「衣装の裏話で言うと、腰のマントの『ふわっ』とした感じを再現したくてマントに、バレリーナが履くパニエを縫い付けていたり個性的なブーツの柄は、ビニールテープで再現したりしていますね）割と原始的なの）」とコスプレの裏話も語っている。
■『リコリス・リコイル』錦木千束
昨年のハロウィンには「2年ぶりの千束コスプレ！ ハロウィーンということで、リコリス・リコイルの錦木千束（にしきぎちさと）のコスプレを再びやらせていただきました」とコメントし、アニメ『リコリス・リコイル』の主人公・錦木千束（ハロウィン衣装ver）になりきった。ジャック・オー・ランタンをイメージしたワンピースとがおーポーズが非常にキュートだ。
また、今回の写真は初めてスタジオで撮影したそうで「とっても楽しかった！」「イベント用のキャラクターとは別に用意したので大変でしたがなんとかハロウィーンに間に合ってよかったです…笑」とつづっている。
コメント欄では多数のファンから「今年も優勝」「クオリティ高過ぎ めっちゃかわいいです」「癒やしを、ありがとう」「女子アナ界のコスプレクイーン」といった声が上がった。
“『エヴァ』ヒロイン”＆“電子の歌姫”にも華麗に変身
■『新世紀エヴァンゲリオン』惣流・アスカ・ラングレー
トーク番組『シューイチ』の新企画「ふん装グランプリ」で進行役を務めた河出アナは、自らも『新世紀エヴァンゲリオン』のヒロインのひとり惣流・アスカ・ラングレーにコスプレし参戦。写真にはアスカらしい勝気な表情や物憂げな瞬間が収められており、どのカットも完成度がかなり高い。
投稿内では「『今年はエヴァ30周年なんだからやるなら今しかない！』と思い、コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました！ ウィッグはアニメらしい束感と、自然な髪の間を取るのにこだわりました！」と熱い意気込みも語られている。
再現度ばっちりのコスプレにファンからは「可愛いが過ぎるんよ」「実年齢より10歳ぐらい若く見える！」「あっカワイイ（世界一）」などの声が寄せられていた。
■「初音ミク」
バーチャルシンガーソフトのキャラクター・初音ミクにもコスプレしている河出アナ。このショットは「ニコニコ超会議」で披露したコスプレで、もともとはプライベート参加する予定だったものが、急遽情報番組『Oha！4』の企画になったそう。
衣装や小物、瞳まで一切の妥協なく再現されたミクはパソコンから飛び出してきたとしか思えない完成度で、本人も「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！（しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください）」とコメントしている。
本物にも負けないくらいかわいい河出アナのコスプレにファンからは「好きな事に全力の姿勢で取り組む姿に勇気を貰いました」「河出さんの本気を見せていただきました」「綺麗でかわいい」「オンエア見てました！とてもスタイル良くてめっちゃよかったです」などの反響が集まった。
引用：「河出奈都美」インスタグラム（＠kawade_natsumi）