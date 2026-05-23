２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが自身のＳＮＳを更新し、今季限りで現役を引退した妹の美帆さんの誕生日を祝福した。

菜那さんは２２日に自身のインスタグラムを更新。「５月２２日 美帆誕生日おめでとう！！ずっと撮りたかったツーショット 私達の大切なスケートとメダルと一緒に。」とつづり、白のトップスにデニムのペアルックで、大量のメダルを首にかけ、スケート靴を手にした姉妹ショットを披露。「スケートと共に生きていた日々と今はまた違うと思うけど新しい道でも美帆らしく進んでいってね！！ちなみに誕生日プレゼントは…何欲しい？笑（希望が叶うかは別）」とコメント。「さあこれからも高木姉妹は高木姉妹らしく楽しく頑張っていきましょー！（当然兄も）まだまだいい写真を沢山撮ってもらったので皆さんにこれからシェアしていきますね 素敵な写真をありがとうございます！！」と記し、投稿を締めた。

この投稿には「メダルの数やばい やっぱり凄い」「素敵なツーショット」「いい写真すぎる。２人とも可愛い」「高木家のメダルの数！美帆さん首大丈夫？日本の誇りです！」「目標の為にワシらには見えない努力沢山してきた２人、言葉が思いつかないけど、沢山ありがとうとしか言われへん」「美帆さんお誕生日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。