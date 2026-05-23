精巧に作り上げたコスプレメイク。それを落とす過程で起きた予想外の出来事がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】コスプレのこだわりは「口元の対称差」です

今回Xで話題となっているのは、人気VTuberグループ「にじさんじ」のメンバー、ジョー・力一（じょー・りきいち）さんのコスプレをした大和さん（@Ymtnorochi）さん。イベント終了後にメイクを落とすために使用した1枚のシートに、キャラクターの顔がまるで転写されたかのように綺麗に残ってしまったという。



画像を見たSNSユーザー達からは「拓本！？」などと驚きの声が上がり、投稿は19万いいねを集めた。芸術的なメイク落としの舞台裏について、大和さんに話を聞いた。



【こだわりは「口元の対称差」】



――コスプレメイクのこだわりは？



大和：かけた時間は30分ほどです。特に口の左右対称差を出すことに力を入れて仕上げました。自分としての完成度は、まあ及第点といったところですね。



――シートに綺麗にメイクを移すためのコツは？



大和：一度顔にぐっとシートを押し付けて、ゴシゴシ擦らずに一度で拭き取るような感じでやりました。



――見事な転写っぷりでした。



大和さん投稿者さん：自分でも見た時、正直、面白かったです。メイクシートは、同行者に借りた1枚だったので、どこの商品なのか自分でも分かりません（笑）。



◇ ◇



投稿には「凄まじい吸引力」「脱皮したみたい」「そのまま飾っておきたい」といったコメントが相次いでいる。30分間の情熱を1枚のシートに凝縮して幕を閉じた、今回のコスプレ。カラフルなメイクも綺麗に落とす「神メイク落としシート」の正体も気になる。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）