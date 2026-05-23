＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】館内をざわつかせたヤジ「実際の様子」

前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が前頭四枚目・豪ノ山（武隈）をはたき込んで9勝目を挙げた一番は、一度目の立ち合いで伯乃富士がつっかけて不成立となり、館内騒然となった。一方、気合十分となって両手をついた緊張の瞬間でのまさかの振る舞いに「伯乃富士かわいそう」「さすがにヒドイ」などファンから同情、さらに「ヤジえぐい」「タイミングよ」など批判の声が相次いだ。

優勝争いこそ難しくなったものの、来場所以降を見据えて白星を二桁にのせておきたい4敗同士の大事な一番でそれは起きた。

伯乃富士が仕切り線に両手をつき、豪ノ山が右手を下ろしたまさにその時、静寂を切り裂くような「伯乃富士！」という男性の声が館内に響いた。これに反応したか、伯乃富士は直後につっかけてしまい館内騒然。ABEMA実況・舩山陽司アナウンサーが伯乃富士の表情に注目。「タイミング合いませんでした。少し気持ちがはやりました。伯乃富士、少しどうでしょう…少しニヤッとした感じもしましたが、気持ちを入れ直します」と伯乃富士の微妙な表情変化に言及すると「伯乃富士かわいそう」「さすがにヒドイ」「ヤジえぐい」など批判の声が殺到。

張り詰めた空気を切り裂く「心無い」ヤジ

そして二度目の立ち合いは成立。頭から低く当たっていった豪ノ山に押し込まれた伯乃富士だったが、慌てることなく、土俵際できれいにはたき込んだ。土俵に前のめりに倒れ込んで砂がべっとりついた豪ノ山とは対照的に、その様子を確認するように伯乃富士は右足一本で立って残し、トントントンと体を回転させて余裕の表情を浮かべた。

この一番について、解説を務めた元大関・貴景勝の湊川親方は「（伯乃富士は）運動神経、身のこなしが上手な力士。最後の最後まで豪ノ山関がいい相撲を取っていたんですけど」と切り出すと、立ち合いで豪ノ山の「左手の位置」が伯乃富士の右腕より低く、斜め上45度の力のベクトルになっていたことを受け「立ち合いは100点」と絶賛。

しかし、左のはず押しが効いていた一方、豪ノ山の頭の位置が左ではなく、反対側（伯乃富士の左肩）にあったことを指摘して「頭の位置が右側にあるので、（伯乃富士が）右側に動けるスペースを残してしまった」と豪ノ山の頭の位置が勝敗を分けたと解説した。

これまでもたびたび議論を呼んでいる大相撲の観戦マナー問題。日本相撲協会は「大相撲観戦時のお願い」として「相撲場内外でみだりに気勢を上げ騒音を出す行為」「その他相撲競技の進行及び施設管理の運営に妨げとなる、または他のお客様に迷惑を及ぼすと判断する行為」等を“お断り”としている。力士はもちろん、他の観客への配慮が求められている。(ABEMA／大相撲チャンネル)