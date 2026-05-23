ドンデコルテ渡辺銀次、地上波で下宿先「益々荘」訪問へ 激バズチャーハン振る舞う
MBS『かまいたちの知らんけど』（深0：28〜1：28 ※関西ローカル）の23日放送回に、たくろう（赤木裕、きむらバンド）とドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が出演する。
【番組カット】M-1王者たくろう・きむらバンドが足つぼマッサージで絶叫！
今回は「M-1大活躍バスツアー！ いろいろ裏話聞いたらおもろい、知らんけど」と題し、たくろう、ドンデコルテをゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。かまいたちが「ガッツリしゃべったことない」という2組とともに、M-1の裏話や現在のお金事情について語り尽くす。
M-1優勝後のお金事情について、きむらが優勝賞金の金額への驚きをあらわにすると、赤木は「初めて奥さんに給与明細を見せました」と自慢げに話す。一方、「今日が給料日だった」という小橋は、「ガッツポーズしながら新宿を歩いた」と給料が爆増した実情を赤裸々に語り、「お金が有り余ってしょうがない」と豪語。舞い上がる小橋の様子に、かまいたちは爆笑する。また、小橋とは対照的に、長く続いた無名時代を振り返る渡辺が漏らした本音とは…。
そして一同は、「足つぼマッサージを受けたい」というきむらと小橋の希望で、テレビ出演経験が豊富な足つぼ師のもとへ。テレビでおなじみの「痛い足つぼ」に絶叫が響き渡る。
次に一同は、渡辺が下宿するカゲヤマ・益田康平の実家「益々荘」を訪問。渡辺がYouTubeで激バズりした動画のチャーハンを作って振る舞うことに。一口食べた濱家は「うまい！」と唸り、山内も「本気すぎるやん」と悶絶する。
【番組カット】M-1王者たくろう・きむらバンドが足つぼマッサージで絶叫！
今回は「M-1大活躍バスツアー！ いろいろ裏話聞いたらおもろい、知らんけど」と題し、たくろう、ドンデコルテをゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。かまいたちが「ガッツリしゃべったことない」という2組とともに、M-1の裏話や現在のお金事情について語り尽くす。
そして一同は、「足つぼマッサージを受けたい」というきむらと小橋の希望で、テレビ出演経験が豊富な足つぼ師のもとへ。テレビでおなじみの「痛い足つぼ」に絶叫が響き渡る。
次に一同は、渡辺が下宿するカゲヤマ・益田康平の実家「益々荘」を訪問。渡辺がYouTubeで激バズりした動画のチャーハンを作って振る舞うことに。一口食べた濱家は「うまい！」と唸り、山内も「本気すぎるやん」と悶絶する。