「暇な時間の過ごし方」がメンタルを安定させる鍵になる。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「メンタルが安定している人」の共通点

「この人、なんだかいつも落ち着いているな」

そんな人には、ある共通点がある。

それは、“空いた時間”にスマホを見続けないことだ。

電車を待つ時間。

カフェで一息つく時間。

予定と予定のあいだの、ちょっとした空白。

多くの人は、その瞬間に無意識でスマホを開く。

SNS、ニュース、誰かの発言。

次々と情報が流れ込み、脳はずっと刺激を受け続ける。

すると、人は「休んでいるつもり」で、実はまったく休めていない。

反対に、メンタルが安定している人ほど、“予定がない時間”の扱い方がうまい。

外出先の細切れ時間を、“情報を浴びる時間”ではなく、“自分を落ち着かせる時間”に変えている。

「手を動かす趣味」を楽しめる道具を持ち歩こう

そのヒントになるのが、「手を動かす趣味」を楽しめる道具を持ち歩くことだ。

手を動かす趣味を外出先で楽しむ

外出先で時間ができたときには、おばあちゃんっぽい趣味を楽しんでみよう。

外出先で時間ができたとき、スマホの画面ばかりを見ていると、目も心も疲れてしまう。代わりに、おばあちゃんっぽい趣味の道具を持ち歩き、空いた時間は無心で手を動かしてみよう。次のような道具を持ち歩いてみてはどうだろうか。

・編み物キット

・「数独」などのパズルの本

・手に持って遊べるおもちゃ

・紙の日記

……などなど

これらの道具は、出かけるときに忘れずに持っていけるように、目につきやすい場所（玄関など、鍵やハンドバッグを置いているのと同じ場所）に置いておこう。

今度外出先で細切れの時間ができたときは、スマホの画面を漫然とスクロールするのではなく、おばあちゃんっぽい趣味で手を動かす時間を楽しんでみよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人は、常に情報を浴び続けていると、

自分が何を感じているのかすらわからなくなる。

だからこそ、外出先の小さな空白時間に、

あえて手を動かし、頭を休ませる。

そんな小さな習慣が、

心の安定や、「自分の人生を生きている感覚」を少しずつ取り戻してくれるのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）