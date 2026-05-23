「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「呆れるほど仕事ができない人の話し方」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「自分の話し方」に、自信はありますか？

あなたは、「話し方」に自信があるだろうか？

例えば、「大人数だと話せなくなる」「自分からなかなか言い出せない」「考えが浅いと思われたくない」という人もいるかもしれない。

あるファミレスでの出来事

ある時、ファミレスでフォークを落とした人がいた。

店員さんに「何かお持ちしましょうか？」と聞かれたのだが、その人はなぜか、

「あ、さっきコーラ頼んだんですけど無糖じゃなくて……あと今日めちゃ暑くて、デザートにアイスとかありますかね……」

と、フォークとは関係ない話まで始めてしまった。

店員さんは少し困った顔をしながら、「コーラをお持ちしますね」と去っていった。

そして肝心のフォークは、最後まで来なかった。

では、「話がわかりにくい人」というのは、一体どんな特徴があるのだろうか？

仕事ができない人」がついやってしまう“話し方”

『小学生でもできる言語化』の中には、こんなページがある。

言語化したときに、つい説明不足になったり、逆に説明が多すぎたりするタイプです。（中略）



たとえば、だらだらとマンガの内容を説明しすぎたり、今はあまり必要ではない「このマンガと出合ったのは昔からよく行ってる本屋さんでさ」といったような情報を入れこみすぎたりして、「話が長い」「何が言いたいのか分からない」とよく言われたりするような人も、このタイプです。

――『小学生でもできる言語化』より

つまり、必要ではない情報まで全て言ってしまう人のことを指すという。

すべての情報を共有することは一見優しさにも見えるが、それは自己満足にすぎない。

本当に仕事ができる人ほど、「何を話すか」よりも、「何を削るか」を意識している。

相手に伝わる話し方とは、なにも情報を増やすことではないのだ。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）