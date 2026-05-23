「その買い物、今必要？」購入後の後悔を防ぐために「購入前に考えるべき」ポイント

ずっと買うべきか悩んでいたものを思い切って購入したあとに、「こんなに便利なら、もっと早く買えばよかった！」と感じた経験はありませんか。一方で、「あのときは絶対に欲しいと思ったのに、実際に買ってみたらほとんど使っていない」という経験にも多くの人は心当たりがあるのではないでしょうか。

こうした結果の違いが生まれるのは、単なる運や相性ではありません。購入を決める際のちょっとした“考え方のポイント”次第で、「買ってよかった」となるのか、「無駄遣いをしてしまった」となるのかの結果が分かれるのです。

そこで今回は、購入後の後悔を減らすために、購入前に考えておきたいポイントを5つご紹介します。

＜ポイント1＞それは“必要なもの”？それとも“欲しいもの”？

買うべきか、買わないべきかを悩んだとき、まず最初に考えたいのが、それが本当に“必要なもの”なのか、それとも“欲しい”だけなのかということです。

もちろん、誰にだって、“なくても生活には困らないけれど、欲しいもの”はあります。そのときに立ち止まって考えたいのが、その気持ちがたった今生まれた衝動的なものなのか、それとも時間が経っても変わらないものなのかということ。

広告や口コミを見て衝動的に“欲しい”となっただけの場合、多くは時間の経過とともに気持ちも落ち着きます。試しに「今買わなかったら、1ヵ月後も同じように欲しいと思い続けているか」を自分に問いかけてみましょう。それが高価なものなのであれば、実際に1ヵ月待ってみるのもいいかもしれません。1ヵ月が長いと感じるなら一晩や1週間だけ寝かせてみるというルールを設けるだけでも、衝動買いをかなり減らせるはずです。

また、何事も形から入りたいタイプの人にとっては、まず自分の行動ありきで購入OKとするルールも有効です。たとえば、ランニングウェアやスニーカーを欲しいと思ったら、「これから1ヵ月で10回ジョギングをしたらご褒美として買う」といった基準を設けるのです。欲しいから買う、のではなく欲しいから行動し、ご褒美として買う、とワンクッションを挟むだけで、後悔の少ない買い物につながります。

＜ポイント2＞それは本当に“今すぐ”必要？

次に考えたいのが、「タイミング」です。

ものによっては、購入する時期によって価格が変動します。エアコンや暖房器具は、需要が高まる直前のシーズンに価格が上がりやすく、オフシーズンに購入すると比較的安く手に入ります。新製品は、発売直後が最も高く、数ヵ月待てば値段が落ち着くこともあります。

スマートフォンやパソコンなどは、最新モデルが出るまで待つことで、それまでのモデルが「型落ちモデル」として安く手に入る可能性もあります。

今すぐ必要でなければ、タイミングを見計らうことで同じものを安く買うことができるかもしれません。もちろん、待っている間にかえって値上がりしてしまう可能性もないわけではありませんが、購入前に「今がベストなタイミングなのか」を一度考えてみるのも大きなポイントのひとつです。

＜ポイント3＞使っているシーンが具体的に想像できる？

「デザインが好み」「機能がたくさんあって便利そう」と感じることと、実際にそれを上手に使いこなせるかは別の問題です。

たとえば、キッチン家電や調理器具。「あれば便利そう」と思って購入しても、実際には使うチャンスがなかなかなく、収納スペースを圧迫するだけになってしまうことも少なくありません。そうした事態を防ぐためにも、購入前に、「週に何回くらい出番がありそうか」「どんな料理のときに使うか」といった具体的な活用シーンを思い描いてみることが大切です。

さらに見落としがちなのが、メンテナンスにかかる手間やコストです。いくら便利でも、掃除やお手入れが面倒なものは使うのがだんだんと億劫になってしまいがち。

加えて、「使わなくなった場合にどうなるのか」も想像してみてください。どこに保管するのか、簡単に処分ができるのか、買い取りやリセールはできるのか。ここまで想いを巡らせると購入の判断がさらに現実的になります。

＜ポイント4＞すでに持っているもので代替できない？

購入前に考えておきたいポイントの4つ目は、「すでに持っているもので代替できないか」ということです。

たとえば、たいていの家庭にある炊飯ジャー。購入時の取扱説明書を見ると、ご飯を炊くだけでなく、機種によっては無水カレーやサラダチキン、ケーキやパン、焼き芋など、多くの応用的な使い方があることに気づけるかもしれません。

また、「新しい服を買ったあとで、クローゼットの中をよく見たら同じような服を持っていたことに気づいた」「知らず知らず似たような色味のリップやアイシャドウ、マニキュアが溜まっていた」という経験は多くの人に共通するところ。

購入前にすでに持っているもので代用できないか、あるいはそもそも自分が何を持っているのかを確認して重複を減らすことも、無駄な出費を減らすために効果的です。

＜ポイント5＞コストパフォーマンスはどのくらい？

最後のポイントは、「価格そのもの」ではなく「コストパフォーマンス」で判断すること。

価格が高価でも、毎日のように使うもの、長く使えるものであれば、1回あたりのコストは安くなります。一方で、価格が安くてもほとんど使う機会がなかったり、メンテナンスにコストがかかったりすれば、結果的に“高い買い物”になってしまうかもしれません。

実際に、人が「買ってよかった」と感じるものの多くは、日常生活にスムーズに馴染み、使い続けることができるものです。たとえば、忙しくてこまめに掃除をする時間がない人にとって、お掃除ロボットは、毎日の時間や労力の節約という形で大きな価値を生み出します。

また、同じ商品であれば、当然ながら安く購入するほどコストパフォーマンスは上がります。リサイクルショップやフリマアプリなどで新品同様のものや状態のよいものを探すのもおすすめの方法です。

大切なのは、“欲しい”という気持ちを大切にしながらも、購入前に一度立ち止まって本当に買うべきかどうかを客観的に考えてみること。これらのポイントを一通り思い浮かべるだけで、自分にとってより価値のあるものにお金を使えるようになり、日々の暮らしの質が無理なく自然に高まっていくはずです。

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