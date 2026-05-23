秀長が光秀尼に一目ぼれし、連れ帰ったとされる郡山城（奈良県）の追手門（写真：beauty_box／イメージマート）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第19回「過去からの刺客」では、羽柴秀吉が上杉攻めに加わるが、作戦を巡り総大将の柴田勝家と対立し……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

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家督継承の場に居合わせず…、気になる織田家の「あの人物」とは？

冒頭からまさかの家督継承だ。信長の長男・織田信忠（のぶただ）、三男・織田信孝（のぶたか）、甥・織田信澄（のぶすみ）がそろった場面で、信長はこう言っている。

「信忠、岩村城での武田との戦、見事であった。褒美としてお前に家督をやる。今このときより、お前が織田家の当主じゃ」

突然のことに、信忠がぽかんとしていると、信長が「不服か？」と問うたので、信忠は慌てて「いえ、めっそうも……ありがたき幸せ！」と答えている。信長はさらにこう続けた。

「この城もすべてくれてやる。尾張と美濃のことはお前に任せる」

突然、家督を継ぐことになった信忠だが、「本能寺の変」で信長が散ると、その後を追って自害することになる。そして同じく今回登場した甥の織田信澄にも、これから過酷な運命が待ち受けている。

信澄は、信長の弟・信勝の子である。信長は信勝に二度も裏切られた結果、実の弟を誅殺している。いわば信澄は「謀反人の子」であり、信長に処刑されてもおかしくはなかった。

だが、信長は柴田勝家に信澄を養育させて、その後、重用した。信長の嫡男・信忠と同年代ということもあり、息子世代の織田家を支えてほしいという思いがあったのだろう。

婚姻関係によって、主要家臣との関係をより強化しようとした信長。その命によって、信澄は明智光秀の娘を妻に迎えた。

だが、「本能寺の変」で光秀が信長を討ったことで、信澄の運命は一転。謀反に加担したと疑われてしまい、悲劇に直面する。今後、織田信長の息子たちに対して、秀吉や秀長はどう関係性を築いていくのだろうか。

次男の織田信雄（のぶかつ）の姿がないことが気になった視聴者もいたようだ。歴史YouTuberのミスター武士道さんはXで「【悲報】我らが織田信雄、ハブられる」とポストして、放送を盛り上げた。

信雄といえば、信長亡き後の「小牧・長久手の戦い」（1584年）において、徳川家康と手を組んで秀吉に立ち向かうも、家康に何の相談もせず、勝手に秀吉と講和条約を結び、戦線離脱したことで知られる。

そのため、あまり評判のよくない人物だが、2023年に山形県鶴岡市で、信雄が家康に宛てた書状が発見された。その書状によって、家康が平和裏に秀吉に臣従するよう、実は信雄が仲介していたことが分かった。

信雄はボンボンの腰抜けか、それともタフな交渉人か――。今回、信雄の姿がなかったのは、その登場を際立たせるためかもしれない。間違いなく今後のキーパーソンとなるので注目したい。

秀吉を窮地に追い込んだ柴田勝家との「手取川の激突」

今回の放送では、織田信長軍と上杉謙信軍が激突する「手取川の戦い」についても描かれた。経緯については、次のようなナレーションで説明がなされた。

「天正5年、織田軍は能登国・七尾城からの救援の願いを受けて、柴田勝家を総大将とする4万の軍勢を差し向けました」

放送では、大将の柴田勝家と羽柴秀吉が作戦を巡って意見を対立させた。「今すぐ引くのじゃ」と撤退を主張する秀吉に、勝家が「たわけが！」と一喝するも、今や城持ち大名となった秀吉も簡単には引き下がらない。両者の関係に大きな亀裂が走った。

この戦については、上杉軍の勢力拡大を防ぐべく、織田軍が七尾城に籠る長続連（ちょうつぐつら）の救援に向かうことから始まる。すでに七尾城は落ちてしまっていたが、それを知らずに織田軍が手取川を渡ろうとすると、上杉軍から急襲を受ける。川が増水していたこともあり、織田軍が大敗を喫したとされている。

ドラマでは、「七尾城の者たちを見捨てろというのか！」という勝家に対して、秀吉が「七尾城はすでに敵の手に落ちておりまする」と発言。「七尾城がとうに落ちていたとすれば、我らに助けを求めたのは敵の罠かもしれませぬ」と言うも、勝家は聞き入れない。2人の意見は対立したまま、戦のシーンは終了している。

この「手取川の戦い」の詳しい経緯についてはよく分かっておらず、戦の存在自体を疑問視する声さえある。

実際の経緯は定かではないものの、『信長公記』によると「羽柴筑前御届をも不申上帰陣仕候」とあるように、秀吉は許可を得ることもなく、勝手に軍を引き上げてしまったらしい。その結果、信長が激怒。秀吉は窮地に追い込まれることになった。

そこからどう挽回するかが、次回放送の軸となりそうだ。

秀長が「一目ぼれ」した謎の側室・光秀尼とは？

このように放送の冒頭から、信長から信忠への家督継承が宣言され、その一方で、手取川の戦いにおける秀吉と勝家の対立が描かれたりしたが、いずれもごく一部のシーンにとどまった。

今回は、依然として心を開かない妻の慶（ちか）に、秀長がどのようにして距離を縮められるか、というのがメインの物語となった。

ドラマでは、妻の慶が亡き夫との間に生まれた子、与一郎が恋しくて心を塞いでいるのだと知ることになった秀長。与一郎を養子として引き取ろうと、妻のかつての義父や義母のもとへ。「与一郎をどうかお慶のもとに」と乞うも「許さぬ！」とする義父を、秀長がどう説得するのかが、見せ場となった。

ただ、実際の秀長の妻については、秀吉の死後に高野山奥之院に設けられた五輪塔から法名が「慈雲院芳室紹慶（じういんほうしつしょうけい）」だと分かっているくらいで、生没年や実名は不明。秀長が妻として迎えた背景も不明である。

逸話としては、秀長が側室として迎えた光秀尼（こうしゅうに）のほうが、ドラマにしやすいかもしれない。延宝6（1678）年に記された奈良の名所案内記『八重桜』の興福院の項によると、次のような内容が書かれている。

「世をはかなんで法華寺の尼になっていた光秀尼のもとを、秀長がたまたま参拝で訪れた。一目ぼれした秀長が光秀尼を郡山城に連れ帰った」

よほど気に入ったのだろうか。冷静な秀長らしからぬ、情熱的な一面が綴られている。今回の放送は、秀長と慶が心を通わせる重要な回となったが、今後は光秀尼が登場して、慶が嫉妬するような展開もあるのだろうか。

秀長は秀吉と異なり、女性の影は少なく、側室は光秀尼一人だけだったともいわれている。それだけに光秀尼は、妻としては気になる存在に違いない。登場するならば、誰が演じるのかも気になるところだ。

トラブルメーカーから「築城の名人」へ、藤堂高虎の価値観を揺さぶった秀長の背中

秀長が妻のために与一郎を引き取るという今回のメインエピソードは創作パートで解説の必要はなさそうだが、藤堂高虎（とうどう たかとら）の成長へとつなげられている点には注目したい。

というのも、藤堂高虎はもともと浅井長政の家臣だったが、刃傷事件を起こしたことで、逃走。その後は主君を転々としたが、秀長に仕えてからは、目覚ましい活躍を見せることになる。

なぜ、藤堂高虎は秀長のもとで覚醒できたのか。前回記事【大河『豊臣兄弟！』が描く戦国No.2のマネジメント術、主君を転々とした藤堂高虎が秀長にだけ心酔したワケ】でもそのことを書いたが、今回の放送では、秀長の「対話力」を目の当たりにした家臣の藤堂高虎が、自分を変えようと一歩踏み出すこととなった。

ドラマでは、藤堂高虎が安土城の築城について、現場の職人と対立。高虎が石垣の積み方について「隙間がなさすぎる！」と苦言。「隙間だらけでは敵が登るし崩れるだろうが」と現場監督から言われると、こう真意を説明した。

「隙間を埋めるのは最後じゃ。まずは長い石を片っ端から並べて、面を平らにするんじゃ」

それでも、今さらやり方を変えたくない職人たちに反発されて、現場から無理矢理追い出されている。

高虎はまたもやうまくいかないのではないか……。そんなふうに思えたが、秀長が妻の元義父を巧みに説得し、妻の子を取り返すのを見て、高虎の価値観が大きく揺さぶられたらしい。放送の最後では、こんなふうに職人たちに語りかける高虎の姿があった。

「この前はすまんかった。わしが言ったことは間違ってはおらぬ。じゃが、お主らの言いたいこともよう分かった。だから、こうしてみるのはどうじゃろうか」

そこには、相手の意見も取り入れたであろう代案を示しながら、皆をまとめる藤堂の姿があった。

思えば、主君を転々とするほどのトラブルメーカーだった高虎が、秀長のもとでは「築城の名人」とされるほどの活躍を見せるのだから、そこには組織人としての成長もあったはず。

それが感じられたからこそ、史実において、秀吉から和歌山城の築城を命じられたときに、秀長は高虎を普請奉行に任命し、初めて本格的な築城に携わらせたのだろう。高虎の築城における心遣いは、やがてあの徳川家康をも感心させることになる。

今後のドラマでは「高虎流の築城テクニック」にも触れられそうで、楽しみである。

次回の「本物の平蜘蛛」では、上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した秀吉に信長が激怒。秀吉は蟄居（ちっきょ）させられることに。そんなときに「松永久秀が二度目となる裏切りを……」という知らせが飛び込んできた。秀吉は汚名返上とばかりに、弟の秀長とともに、久秀との談判に臨む。

【参考文献】

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『史料大成多聞院日記〈全5巻〉』（竹内理三編、臨川書店）

『図説 藤堂高虎──乱世を駆け抜けた稀代の名将』（諏訪勝則著、戎光祥出版）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸