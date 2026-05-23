「住みたい街」で人気急上昇中…中野や八王子が苦戦するなか、立川だけが「没個性な再開発」を免れたワケ

2000年代以降、東京各地で続く再開発ラッシュ。ガラスのカーテンウォールに覆われた高層ビルが林立し、どこも同じような街並みが広がる一辺倒の開発に、建築家や識者からは批判の声が高まっている。

そんな潮流に真っ向から抗うのが、東京・立川の「立飛グループ」だ。旧軍用地を擁する同社が所有する土地は約98万平方メートル、実に立川市全体の25分の1に相当する。この広大な土地で同社が挑む街づくりの特徴は、「縦」空間への拡張を求めず、「横」への広がりを梃子に街全体の価値を高める手法にある。

その逆転の発想が生み出した街は、人が中心の豊かな空間として高い評価を集め始めている。タワマン高騰に沸く都心部とは対照的に、立川が示すのは「街そのものの価値」という不動産の本質への問いかけだ。

近年における代表的な開発事例が、2020年4月にオープンしたGREEN SPRINGSである。その方針と全貌を見ていこう。

前編記事『渋谷に六本木、没個性な再開発が続く東京で「立川だけが成功」している理由とは…大躍進を支える「企業の正体」』より続く。

自然あふれる「人が主役」の街並み

特徴的なのは敷地全体に人工地盤を新たに敷設、車は地上部分に駐車場を設けて集約し、人工地盤上の中央に1万平方メートルに及ぶ広大な広場を設置。広場の周囲に9つの施設を設えている。この土地の容積率は500％だが、そのうちの150％しか建物面積に利用せず、350％を「空積率」と称して使用せずに「大地と空を確保する」という、従来のデベロッパーやゼネコンでは思いもつかぬ発想で開発を行っている。

実際にこの街を歩くと人が中心であることを実感する。建物は広場や街路に向かって閉ざされるのではなく、「縁側」というコンセプトのもと、テラスやギャラリーを設け、開口部には横引きの折り戸や引き違い窓を多用。歩行者との間で違和感を覚えることなく建物内部と外部をつなげている。

また街路全体に多摩地区で自生する樹木や草花を配置し、ビオトープを設けてベンチに腰掛けて多摩の豊かな自然を体感できるようにしている。

GREEN SPRINGS内の街路は滑走路をイメージするまっすぐに伸びる一本路。2つの滑走路が途中でクロスするさまを立川の歴史（過去）と未来がクロスするイメージにしているという。

そしてこの滑走路の先に、豊かなカスケード（小さな滝）を施した穏やかな階段が多目的ホールTACHIKAWA STAGE GARDENの屋上に誘導されていく。屋上からは国営昭和公園の豊かな緑を彼方に富士山を仰ぎ見ることもできる。

広場を眺めながらのカフェやレストラン、またこの街で働くためのオフィスもその存在を消すかのようにひっそりと佇んでいる。都心では大規模オフィスが「どうだ！」というようにガラスカーテンウォールの壁面をむき出しにしてふんぞり返っているのに対して、この街を歩くとオフィスで働くのはここでの生活のごく一部の行為に過ぎないことを実感できる。

ホテル、アリーナ、ビーチ…「人生を楽しく生きる」街づくり

このほか客室数81室の滞在型ラグジュアリーホテルSORANO HOTELや音楽他の多目的ホールTACHIKAWA STAGE GARDENを開設。エリアを楽しみ、エンターテインメントやカルチャーを自由に発信できる施設を設けている点も特筆される。まさに人生をどう楽しく生きるかというライフスタイルの提言が敷地内の随所に垣間見えるのだ。

立飛グループの開発はこのほか、海のない立川でビーチリゾートが楽しめる「タチヒビーチ」、バスケットＢリーグや各種スポーツが楽しめる「アリーナ立川立飛」、「ドーム立川立飛」、プロフィギュアスケーター浅田真央氏がプロデュースした「MAO RINK立川立飛」、店舗面積約6万平方メートル、240店舗が集う「ららぽーと立川立飛」など日々の生活をサポート、エンジョイできる施設が目白押しである。

立川は立飛ホールディングスの開発だけでなく町全体が計画的に地道な発展を続けている。立川駅の北東部にはファーレ立川という業務・商業ゾーンが広がる。

この地もかつて米軍基地であったものが返還され、「立川基地跡地関連地区第1種市街地再開発事業」として現在のＵＲ都市機構が中心となって90年代前半に整備されたエリアだ。ファーレ（fare）とはイタリア語で「創造する」を意味し、これに立川の「t」を加えてファーレ（FARET）としたものだ。

このエリアの特徴は街中がパブリックアートで埋め尽くされていることにある。歩いていると街角の歩道橋の片隅やビルの壁面など生活空間の一部にさりげなく作品が設置されている。それは鑑賞するというよりも、街を行き交う人たちと一緒に居る、といったほうがふさわしいほどの自然さだ。

エリア内には郄島屋や伊勢丹といった百貨店、JR系のルミネやエキュートもある。

駅周辺には手ごろな居酒屋や物販店も多く、駅北口からモノレール高架下を北に伸びる燦燦ロードは車を入れずに歩行者と自転車のみが通行できる素敵な遊歩道になっている。飾らない、さりげない街並みはその街に暮らす人たちを温かく包み込む雰囲気を醸し出している。

中野・八王子が失速するなか、躍進する立川

都心部のタワマン街が物件価格の値上がりによる含み益の価値に評価が集まるいっぽうで、GREEN SPRINGSに見られるような「横」への面的な展開によって生み出される豊かで創造的な街価値を評価する機運は醸成されつつある。

SUUMO首都圏「住んでみたい街ランキング2025」で立川は過去最高の第15位、公示地価も5年連続の上昇をみせている。同じ中央線沿線では中野駅前の中野サンプラザの再開発が昨今の建設費高騰を理由に頓挫。学生の街として多くの若者を集め多摩の中心地になると期待されていた八王子はかつて6つの百貨店が軒を連ねていたのが現在は1軒として生き残ることができず、オールドタウン化の道を歩み始めている。

不動産は本来的には人々の生活基盤そのものだ。お金による価値に左右されない、街そのもの、地域そのものの価値の尊さが評価されていく時代への変化を感じることができるのが立川なのである。

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