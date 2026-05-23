米中首脳会談に先立ち、北京の人民大会堂で歓迎式典に臨むトランプ米大統領（右）と中国の習近平国家主席（2026年5月14日、写真：共同通信社）

5月14〜15日の2日間にわたり、中国・北京で米中首脳会談が行われた。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は、互いに表面上は和やかな雰囲気を演出していたが、時折見せる2人の険しい表情には、両超大国の国益と覇権をかけたせめぎ合いが垣間見えた。

話題の核心は、中国が「米中関係で最も重要な問題」と位置付ける台湾問題だったようだ。

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トランプ氏の「ディール」か？ 承認待ちとなった約2.2兆円の追加武器売却案

特に、最近のアメリカによる台湾への武器売却額が過去最大級に膨らんでいる点が、習氏にとっては悩ましいようだ。中国は従来から、アメリカの対台湾武器売却に強く反対しており、この件で両者が会談で丁々発止の激論を交わしたのではないかとの推測もある。

だが、トランプ氏は明言を避けた。同行の取材陣には「習氏とは（台湾について）何も約束しなかった」の一点張り。首脳会談直後に応じた米FOXニュースのインタビューでも「（追加の対台湾武器売却は）いい取引材料だ。承認するかもしれないし、しないかもしれない」と述べ、のらりくらりと曖昧な姿勢を貫いた。さらに「近いうちに判断する」とも述べ、習氏に対して心理戦を仕掛けているようにも見える。

トランプ政権は昨年（2025年）12月中旬、総額約111億ドル（約1兆7500億円）に及ぶ防衛装備パッケージの台湾売却を承認して米議会に通知。上下両院で審議され、特に不承認決議が成立した事実もない（つまり議会でも異論がない）ことから、武器売却案はそのまま粛々と進んでいるものとみられる。

問題は、トランプ氏が「するかもしれないし、しないかもしれない」と公言した、追加の武器売却案の件で、過去最大の約140億ドル（約2兆2100億円）という巨額案件が、現在トランプ氏の承認待ちの状態となっている。

英ロイターによれば、米議会では共和・民主両党が超党派で武器売却の継続に支持を表明。だが、トランプ氏は習氏との会談で使う「交渉カード」に仕立て、承認のサインを留保していると見られる。

だが、こうした振る舞い自体が今後、米国内で問題視される可能性が高い。アメリカに台湾防衛の義務はないものの、台湾への軍事支援を定めた対台湾外交政策の原則「6つの保証」（1982年作成。歴代米大統領が踏襲）の1つ、「米国は台湾への武器売却について中国と協議することに同意していない」に反する恐れがあるためだ。

電子戦、飽和攻撃…シミュレーションされる中国軍の台湾着上陸シナリオ

アメリカ政府が承認し、議会に通知した約111億ドル規模の対台湾武器売却パッケージの詳細は、DSCA（米国防安全保障協力局）が公開している。

その中身は、中国軍の台湾着上陸作戦を迎撃する武器・装備で、「非対称戦」向けが目立つ。非対称戦とは、圧倒的な戦力を誇る中国軍侵攻部隊に対し、大部隊を差し向けて激突する力任せの正攻法ではなく、地の利を生かした「ヒット・アンド・ラン」が基本のゲリラ戦術で、敵の弱点を徹底的に突いて消耗を強いるというもの。

台湾軍が公開した軍事演習。敵を制圧する想定で突入する兵士（2026年1月撮影、写真：共同通信社）

あくまでも仮定だが、中国の侵攻作戦は、まず台湾に潜伏する工作員・特殊部隊による通信・電力インフラの破壊活動に始まり、強力な電子戦（妨害電波／ジャミング）や、中国本土の発射基地や戦闘機・爆撃機、艦艇・潜水艦による長距離ミサイル攻撃、さらにドローン（UAV）を使った飽和攻撃（対空ミサイルで迎撃し切れないほど多数の一斉攻撃）を実施。

その後、多数の揚陸艦や、徴用した民間のフェリー・貨物船に上陸部隊を載せて台湾沿岸まで繰り出し、無数の水陸両用車両、上陸用舟艇、エアクッション型揚陸艇を発進させて上陸作戦を強行。海岸数カ所に上陸拠点（橋頭堡）を構築し、侵攻の足掛かりを確保する。

空母や揚陸艦からは、精鋭部隊を載せた輸送ヘリコプター多数が台湾の拠点に集結。同時に、輸送機による空挺作戦（落下傘部隊の降下作戦）も行われ、空港や最重要拠点の確保を試みる――といったシナリオが考えられる。

一方、迎え撃つ台湾軍は前出の非対称戦に従い、上陸部隊を沖合や海岸で撃破する「上陸前にたたく（水際撃滅）」作戦を主軸に、「上陸後にたたく（縦深抗戦）」「空からの侵攻を防ぐ（対空防御）」「戦い続ける（継戦能力）」の“4本柱”で臨む可能性が高い。

アメリカに求めた武器・装備も、この4本柱をより強固にするものばかりだ。

米国製ミサイルを発射する台湾軍（2024年8月撮影、写真：ロイター＝共同通信社）

【武器売却パッケージ：第1の柱】上陸前にたたきつぶす兵器群

第1の柱「上陸前にたたく（水際撃滅）」作戦は、中国軍を台湾本島に上陸させる前につぶしたり、前進を足止めしたりするのが目的だ。

HIMARS（ハイマース。高機動ロケット砲システム）がATACMS（エータクムズ。地対地戦術弾道ミサイル）を発射。長射程を生かし、中国沿岸部の港湾・航空基地などを射程に収め得るため、中国側の作戦計画に圧力をかけることができる。

同じくHIMARSでM30／M31 GMLRS両ロケット弾を使い、海岸に殺到する敵上陸部隊や、上陸用舟艇を広範囲に撃破。沖合待機の大型揚陸艦や貨物船も狙う。

台湾南部で行われた台湾軍によるHIMARS（ハイマース）の実弾射撃演習（写真：中央通信社＝共同通信社）

また、今回の武器売却リストに台湾軍が保有するハープーンの改修・支援キットが含まれる点は注目だ。ハープーン対艦ミサイルは、艦艇搭載型（艦対艦ミサイル／SSM）や、航空機搭載型（空対艦ミサイル／ASM）で知られるが、地上発射型も存在する。台湾東部の山岳地に隠れたハープーン地対艦ミサイル部隊が、数百km先の台湾海峡にいる中国軍の揚陸艦を攻撃する。

アルティウスUAV（ドローン／無人機システム）も足の長さを生かし、水際にいる敵上陸部隊や揚陸艦艇を狙い撃ちにできる。主にジャングルや急峻な山岳地帯から発進し、これらを複合的に使い、敵の最も脆弱な後続部隊や武器・弾薬、食糧輸送などの兵站（ロジスティクス／後方支援）を担う艦船、トラック、浜辺に構築した突堤（急ごしらえの桟橋）の攻撃も重点的に行われるだろう。

【HIMARS高機動ロケット砲システム（関連部品含む）／82両、約40.5億ドル】

ウクライナ戦争でも使われているタイヤ式（トラック積載式）の6連装ロケット砲。通常ロケット弾を6発連続発射可能で、ATACMSも1発射撃できる。台湾陸軍は11両を保有する。

HIMARS（写真：米陸軍サイトより）

【ATACMS／420発】

台湾陸軍はすでに64発を取得済み。射程が300kmもあり、台湾西部から台湾海峡を越えて中国大陸側の福州、厦門（アモイ）まで射程内に収める。

【M31 GMLRS-Uロケット弾／756ポッド】

HIMARS用の精密誘導弾で、コンテナ型の発射筒を兼ねた収納ポッド（カートリッジ）に6発収められる。装填はカートリッジごとに行い、再発射までの時間短縮を実現。最大射程は60〜100km。

【M30 GMLRS／447ポッド】

改良型の「A2」型で、弾頭内に18〜20万個のパチンコ玉状のタングステン破片を内蔵する、いわば“ロケット弾版散弾銃”だ。

目標上空で爆発し、敵の頭上から広範囲にタングステン破片を高速でばら撒き、敵将兵や非装甲車両に打撃を与える。広範囲を一網打尽に攻撃する「面制圧」の主役といえる。

【アルティウスUAV／約11億ドル】

一足早くウクライナに送られ、ロシア侵攻軍の攻撃に使用されている。最大飛行時速約90kmと低速だが、最大飛行距離440km、滞空時間4時間を誇る。

自律飛行する徘徊型自爆ドローン（徘徊型弾薬）として使用。事前入力した目標の画像データ（上陸用舟艇や戦車など）に従い、戦場上空を旋回しながら探索する。発見したら目標に突進し自爆する。監視・偵察用としても優秀だ。

アルティウスUAV（写真：米陸軍サイトより）

【ハープーン対艦ミサイル（改修・支援）／約9140万ドル】

地上発射型への改修キットも含まれると見られる。最大射程は120〜240km。

【武器売却パッケージ：第2の柱】上陸後のゲリラ戦・縦深抗戦

第2の柱「上陸後にたたく（縦深抗戦）」作戦は、中国軍の着上陸作戦を波打ち際で完全に抑えるのは不可能だと考えた、現実的な「次の作戦」である。侵攻部隊を内陸部に誘い込み、地の利を生かしてゲリラ戦で敵を悩ませ、さらなる出血と戦意喪失を狙う。

ここではM109A7 155mm自走砲が敵の部隊や構築した塹壕拠点を攻撃。TOW2やジャベリンの両対戦車ミサイル（ATM）で、敵の装甲車両を襲う。

M109A7自走砲（写真：米国防総省サイトより）

AH-1W攻撃ヘリコプターの補修部品も大量に購入する予定で、既存機体用の消耗部品のほか、近代化改修用キットも含まれているかもしれない。

台湾の急峻な密林地帯という特異な地勢を生かした奇襲にも多用されるだろう。敵の携行式対空ミサイルの攻撃を避けつつ、樹木や谷あいに身を隠しながら、地を這うように飛ぶ「匍匐（ほふく）飛行」で敵に迫る。そして、TOWやロケット弾、20mm機関砲で攻撃後、素早く逃げる“忍者”さながらの戦法である。

【M109A7（関連アイテム含む）／60両、計約40.3億ドル】

米陸軍でも運用される最新型の1つだが、厳密には既存の「A6」型のリビルト（再生品）である。

台湾は旧型の「A2」「A5」両型を200両強有し、「A7」型は初となる。足回りが強化され、俊足の米陸軍M2ブラッドレー歩兵戦闘車（最高時速66km）のエンジン、トランスミッションなどに換装。砲撃システムもデジタル化された。

ウクライナ戦争では、装甲戦闘車両の機動力・瞬発力が生死を分けている。自走砲の場合、周囲にあらかじめ複数の塹壕や隠れ場所を構築し、数発砲撃したら急発進して次の塹壕に退避するのが鉄則だ。敵に位置を察知され、反撃の砲撃を浴びせられたり、自爆ドローンの突入を受けたりすることを避けるためである。

【M1156 PGK精密誘導キット／4080発分】

M109A7用の155mm通常砲弾を、精密誘導弾へと簡単に“変身”させる改造キット。砲弾先端の信管を交換することで、GPS誘導のピンポイントで着弾が可能だ。

通常弾のCEP（半数必中界：目標を中心に描いた円内に、発射弾の半数が着弾すると見込まれる半径）は200〜300mだが、これを約50mに狭められる。最大射程が約30km前後であることを考えると、スナイパー顔負けの精密射撃といえるだろう。

【TOW2／1545基、約3.53億ドル】

有線誘導型でやや旧式だが、有線のため逆に敵のジャミング（妨害電波）に強い。ミサイル本体が比較的安価で威力も大きく、いまだに戦場で支持される。歩兵用、車載用のほか、後述のAH-1Wへの搭載など、発射側も多岐で使い勝手がよい。射程は4.5km。

改良型の「B」型では、戦車の装甲が薄い砲塔上部を狙う「トップ・アタック」が可能で、目標直前で急上昇・急降下するポップアップ能力を持つ。

【ジャベリン／1050基、約3.75億ドル】

最新型の歩兵携行用ATMで、兵員1人で扱える。ウクライナ戦争でも使われ、トップ・アタックが得意なことから、ロシア軍の戦車多数を撃破し「聖ジャベリン」とも崇められたほどだ。1基約2000万円とかなり高額だが、撃破率は高い。射程は2km。

ジャベリン（写真：米海兵隊サイトより）

【AH-1Wの補修部品／約9600万ドル】

台湾陸軍は約60機保有する。最大飛行時速約350kmで、サイドワインダー、スティンガー両対空ミサイルも搭載可能だ。

AH-1W（米海兵隊サイトより）

【武器売却パッケージ：第3・第4の柱】対空防御と戦い続ける能力

第3の柱「空からの侵攻を防ぐ（対空防御）」作戦は、中国軍が放つ弾道ミサイルや戦闘機・攻撃機、ドローンなどを撃墜するアイテムだ。

トランプ氏が事実上ストップをかけている約140億ドルの追加パッケージについては、現時点でDSCAなどによる正式な議会通知は確認できない。だが、英ロイターは「パトリオット迎撃ミサイル」や「NASAMS（ネイサムス）」などの地対空ミサイル（SAM）システムが含まれる可能性があると報じている。

【パトリオットPAC3】

弾道ミサイルの迎撃が得意な短・中距離SAMシステムで、首都などの広域防空を担う。

「対弾道ミサイルの“最後の砦”」とも呼ばれる。最大射高は20km（対弾道ミサイル）、24km（航空機）、最大射程は20km（対弾道ミサイル）、70km（航空機）。台湾はすでに配備しており、今回追加発注が想定されている。

PAC3（写真：航空自衛隊サイトより）

【NASAMS】

戦闘機用のAMRAAM（アムラーム）中距離空対空ミサイルをSAM仕様にしたもので、ノルウェーとアメリカが共同開発した。射程は通常のAMRAAMの場合20km、射程延伸型のAMRAAM-ERの場合50km以上となる。すでにウクライナ戦争で実戦経験を積んでいる。

NASAMS（写真：豪州国防省サイトより）

第4の柱「戦い続ける（継戦能力）」作戦は、執拗な攻撃が予想される中国軍に対し、台湾軍が簡単に白旗を挙げないためのアイテムといえる。将兵や戦車、戦闘機、軍艦が効率よく戦い続けるために、ある意味主力兵器と同じくらい重要だ。

M992弾薬補給車は、M109系自走砲に砲弾を配送し続ける。M88装甲回収車は、戦場で故障したり被弾したりして壊れたヘビー級の戦車・装甲車を、修理のため牽引・後送する。

戦術任務ネットワーク（TMN）も注目だろう。将兵や戦闘車両、戦闘機、艦艇など台湾軍の限られた資源を、強固なデジタル・ネットワークで接続する。戦場情報をライブでやり取りし、敵よりも早く効率よく攻撃するために不可欠なアイテムといえる。「戦場DX（デジタル・トランスフォーメーション）」の典型でもある。

【M992弾薬補給車／60両】

M109に弾薬を補給する装軌（キャタピラ）式運搬車。車体はM109系列と共通で、155mm砲弾約90発を収納し、M109の後部からベルト・コンベアで砲弾を車内に補給する。

M992弾薬補給車（写真：米陸軍サイトより）

【M88装甲回収車／13両】

能力が強化された「A2」型で、回収能力は70トンにアップ。台湾陸軍が装備を始めた、総重量60トン超の米製M1A2戦車にも対応可能だ。

【戦術任務ネットワーク（関連ソフト・装備・サービス含む）／約10.1億ドル】

実は今回の台湾武器売却の肝は、このTMNともいえる。アメリカが進める極めて高度な戦場のAI化・デジタル・ネットワーク化「JADC2（次世代指揮統制コンセプト）」の技術に基づき、台湾仕様に軽量化した「分散型の戦場指揮統制ネットワーク」だ。

中国軍の強力な電子戦（ジャミング。妨害電波）やサイバー攻撃、通信インフラ破壊を想定し、電子戦やサイバー攻撃に強い分散・可搬型となっている。しかも通信回線が破壊されても、代替ルートが複数存在するネットワーク型が特徴。「戦場OS」との異名も持つ。

歩兵部隊や戦車、戦闘機、艦艇など、あらゆるアイテムがネットワークに接続され、戦場のライブ情報を共有できる。敵との戦闘に際しては、AIが瞬時に攻撃法を弾き出し、対象部隊・兵器に指示する。

指揮統制にかかる時間が劇的に短縮されるが、アメリカのネットワークとのアクセスが前提だ。衛星情報やAIはほぼ全て米軍依存で、中国軍は事実上、世界で最も戦闘ノウハウが豊富な米軍と対峙する形となる。

台湾が巨費で米製武器を買い求めても、強大な中国軍が侵攻作戦を実施した場合、アメリカの軍事支援がない限り勝ち目はない。だが、「上陸作戦を強行するなら、相当な損害を覚悟すべき」という抑止力が働き、中国側に台湾侵攻を思いとどまらせることが最大の狙いだ。

アメリカから購入した戦車「エイブラムス」 の射撃訓練を公開した台湾軍（2025年7月、写真：ロイター／アフロ）

超大国の信用を切り売りするトランプ氏が残す「深刻な禍根」

台湾への武器売却を“禁じ手”である中国との交渉カードに使う可能性が濃厚となったトランプ氏。首脳会談を終え帰国の途につく機中で、記者団に話した言葉に、インド太平洋の同盟国・パートナー国は耳を疑ったことだろう。

「（6つの保証は）遠い昔の話だ。1982年の取り決めがあるからといって、中国と（台湾への武器売却問題を）話せない、とは言えない」

この理屈がまかり通るならば、台湾だけでなく、日本、韓国、フィリピン、オーストラリアなどとの同盟・友好関係もいつ反故にされてもおかしくない。

「日米安全保障条約（旧条約締結は1952年、新条約締結は1960年）」、「米韓相互防衛条約（1953年締結）」、「米比（フィリピン）相互防衛条約（1951年締結）」、「豪州・ニュージーランド・米安全保障条約（ANZUS。1951年締結）」もとっくの昔に“賞味期限”が切れた条約だ……と言いかねない。

インド太平洋の同盟・パートナー国にとって、条約・取り決めを軽率に扱うアメリカは、いざという時に本当に約束を守るのか、という疑念が広がりつつある。

アメリカにとって台湾への武器売却は、インド太平洋の秩序を維持する意思表示であり、それが曖昧になれば、どれほど高性能な兵器を並べても、抑止の土台そのものが揺るぎかねない。

特に、同盟国・パートナー国の安全保障と、旅客機や穀物の輸出とを天秤にかけ、目先の利益や自分の国内での支持率のアップにいそしむような大統領の姿は、超大国・アメリカの偉大さや包容力、信用を大きく傷つけている。

筆者：深川 孝行