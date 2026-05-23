足立梨花、オフ感あふれる部屋でのショット披露 映り込む“ゲーム画面”にファン注目「ええやん！オタク具合知れる！笑笑」「そういうのがいいんです」
俳優の足立梨花（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。部屋で笑顔を見せる写真を投稿し、オフ感あふれる光景が反響を呼んでいる。
【写真】「オタク具合知れる！笑笑」オフ感あふれる“自然体ショット”を披露した足立梨花
足立は「インスタにあげる写真なーいって言ったら撮ってくれた これで…いいのか？笑」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。撮ってくれたという相手は投稿では明かされていないが、ラフな部屋着のような服装や足立の後方に映り込む大きなゲーム画面やコントローラーなどに注目が集まった。
コメント欄では「ええやん！オタク具合知れる！笑笑」「そういうのがいいんです」「モンハン面白いですよね。何を狩りに行ってるんですか？」「とってもgood」「ゲーマーのスマイルですね」「あまりにも足立梨花な良い写真」「マリオ着て、ゲームして、じゃがりこまである 高嶺の花じゃないあだっちー好き」などのコメントが寄せられている。
足立は2023年6月26日に所属事務所を通じ、ボーカル＆手話パフォーマー「HANDSIGN」のTATSUと結婚したことを発表していた。
【写真】「オタク具合知れる！笑笑」オフ感あふれる“自然体ショット”を披露した足立梨花
足立は「インスタにあげる写真なーいって言ったら撮ってくれた これで…いいのか？笑」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。撮ってくれたという相手は投稿では明かされていないが、ラフな部屋着のような服装や足立の後方に映り込む大きなゲーム画面やコントローラーなどに注目が集まった。
足立は2023年6月26日に所属事務所を通じ、ボーカル＆手話パフォーマー「HANDSIGN」のTATSUと結婚したことを発表していた。