高杉晋作に同志と称えらえられ、夫亡き後の「セカンドライフ」をしなやかに生きたアラ還の尼僧ーー歌人野村望東尼の波乱の生涯とは？

混乱を極める幕末の世で高杉晋作らと対等に交わった女性―

夫に先立たれた後に「自分」を生きた歌人・野村望東尼を描く時代長編

木内昇（きうち・のぼり）／'67年、東京都生まれ。'04年、『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。『漂砂のうたう』（直木賞）、『櫛挽道守』（中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞）、『雪夢往来』（大佛次郎賞、中山義秀文学賞）など著書多数

恋愛以外の男女の関係を書きたい

―野村望東尼（モト）は幕末の女流歌人で、高杉晋作をはじめ、多くの勤王志士たちを支えた人物として知られています。なぜ彼女を主人公に小説を書こうと思ったのでしょうか。

「恋愛以外の男女の関係を書きたい」と思ったことが出発点でした。小説において、男女が中心人物になる時は、だいたい夫婦か、少なくとも2人は恋愛関係にはありますよね。しかし、恋人ではなく「同志」のような男女の関係を書きたいと思った時に、望東尼のことが頭に浮かんだんです。

―本作は、50歳を過ぎたモトが最愛の夫を亡くし、悲しみに暮れる場面から始まります。

当時の女性たちは「妻」や「母」のように、いわば男性の付属物としての生き方しか許されていませんでした。それだけにモトも夫が亡くなった際には、悲しみと同時に、心に穴が空いたような、寂しさも強かったのだと思います。加えて、彼女は自身が生んだ4人の子供も早くに亡くしているので、喪失感はより大きかったでしょう。

―しかしモトはそこから、人生の新たな扉を開きました。やがて桜田門外の変をはじめ、幕末の日本が大きく揺れ動く中、京都へ上り、やがて勤王運動に深く関わっていきます。

簡単なことではなかったと思います。おそらく、彼女は勤王運動について最初はあまり知識もなかったでしょうし、当時の常識として、自身の所属する藩に背くような活動は御法度でした。また、夫に代わって自分の家を守らなければならないという意識もある中、これまでの生き方とはまったく違う生き方を選んだ。それも望東尼に惹かれた理由です。

現在でも夫が亡くなった後、身の振り方をあらためて考える妻は多いと思いますが、望東尼は現在でいう「セカンドライフ」を生きた女性だったのかもしれません。ちなみに作中での望東尼の表記は、本名である「モト」で統一しています。それは「妻」や「母」としてではなく、彼女が本来の自然な姿で生きたということを示したかったからです。

物語だけでなく詠んだ歌も楽しんでほしい

―作品からは、志士たちがモトを深く慕っていた様子が伝わってきます。物語の終盤、志士との交流を藩にとがめられ、島流しになったモトを高杉の仲間が救出する場面は、手に汗を握る思いでした。

志士たちは、「気のいいおばちゃん」みたいな感じで望東尼と接していたわけではなかったと思います。望東尼は教養が深く、かつ人格的な厚みもあったので、志士たちはむしろ自分の夢を正面から話せる尊敬できる人物として、彼女を見ていたと思うんですね。もちろん、望東尼も志士たちと交わる中で学んだことは多かったでしょうし、双方が変わっていく過程を書くことは意識しました。

ちなみに、作中でのモトと現在の私はほぼ同年代ですが、だからこそ彼女をよりリアルに描けたと思うんです。年の離れた若い青年たちに対する目線はもちろん、体の自由がだんだん利かなくなってくる描写もそうですね（笑）。

―モトともっとも深く交わった高杉晋作は、作中で「玻璃のごとく繊細に見えることもあれば、獰猛な野獣のごとく危うく感じることもある、なにしろ不思議な男」と語られています。

実際、高杉はぶっ飛んだ人間だったと思います。そして、それゆえに高杉を主人公にして物語を書くのは難しい。というのも、常人とは違った思考回路を持つ人間の考えを文章に起こすのは、並大抵の苦労ではないからですね。そこで本作では、モトの目から見た高杉の「ぶっ飛び」ぶりを書くことに注力しました。

同時に、高杉は傑出した人物であったからこそ、抱える孤独も大きかったでしょう。晩年に彼に寄り添った芸妓・おうののような女性もいたとはいえ、高杉の孤独感は、彼が遺した歌からも感じられます。

―登場人物が歌を詠む場面が多いのも、本作の特徴です。高杉の辞世にモトが下の句をつけるシーンは見どころの一つですし、島流しになった彼女が詠んだ、「闇き夜の囚に得たる燈火はまこと仏の光なりけり」という歌も印象的でした。

望東尼の遺した歌は、必ずしも技巧的に優れているものばかりではありません。ただ彼女が自然をよく見て、それを細やかに歌へと落とし込んでいたことは伝わってきます。物語はもちろん、モトや志士たちが詠んだ歌も楽しんでもらえたら嬉しいですね。 （取材・文／若林良）

「週刊現代」2026年5月25日号より

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