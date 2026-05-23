零戦搭乗員に「拳銃」が支給された目的…海軍で教えられた拳銃で脳天を撃ち抜く自決方法

旧陸海軍に籍を置いた元軍人のほとんどはもはや鬼籍に入ってしまったが、遺品を整理していると思わぬものが見つかることがあるという。軍服や軍用時計、アルバム、書類などならまだいい（遺族が関心を持たない場合、ネットオークションに出品されることも多い）が、困るのは拳銃と実弾である。一人の元零戦搭乗員の回想から、戦時中、自決用に支給され、幸い生前に手放すことができた一丁の拳銃の運命について振り返る。

海軍大尉が戦時中愛用した拳銃

土方敏夫（1922‐2012）は、豊島師範学校を卒業、小学校の教員をしながら東京物理学校（現東京理科大学）の夜学に通っていた昭和18（1943）年、海軍飛行専修予備学生を志願、十三期生として土浦海軍航空隊に入隊した。そして戦闘機搭乗員となり、第二〇三海軍航空隊戦闘第三〇三飛行隊で沖縄上空の戦いや九州上空の邀撃戦に参加。沖縄戦で米海軍のグラマンF6F戦闘機を撃墜するなど、力の限り戦った。最終階級は海軍大尉。

戦後は文部省で新制中学校の数学の教科書を執筆したのち教職に就き、私立成蹊学園中学校、高等学校の数学科教諭、教頭をのべ39年間勤め、引退後は外務省人事課帰国子女相談室長を18年間勤めた。

以下はそんな、土方が語った、戦時中愛用した拳銃のエピソードである。

「実戦部隊では、搭乗員はライフジャケットに拳銃をさして、零戦に搭乗します。話はその拳銃のことです。

拳銃を渡されたのは、昭和20年3月、いよいよ北九州笠野原へ進出するということが決まってからです。兵器係の下士官から土方中尉の拳銃です、と言って渡されたのが、十四年式拳銃で番号は62188でした。弾倉には8発弾丸が入ります。これに予備弾倉1個と、実弾50発でした。

早速握りのところに自分の名前を書き（〇の中に土と書く）、いよいよだな、の感を深くしました。といって直ぐに出撃ではなく、毎日零戦五二型で空戦の練習です。

満足がいくまで拳銃の手入れをした

夕方になって自室に帰ると、机の引き出しに拳銃があります。取り出して、安全装置をかけたり外したり、弾倉に弾を込めたり、まるで玩具のようでした。

しかし、これでは頼りないと思い、拳銃を持って兵器室にいって、顔なじみの下士官に分解の仕方や、掃除のやり方を教えて貰いました。こどもが玩具を買って貰ったようなものですが、さて、自分のものとなると、徹底して使い方を知らなければ、いざというときに役に立たないと思い、満足が行くまで、分解手入れの方法を自室で楽しみました。

でも、これまでの拳銃というもののイメージは、西部劇でゲイリー・クーパーなどが腰に下げている6連発のリボルバーでしたから、この十四年式はどうもあまり格好が良くないな、と思っていました。兵器員の話では、この拳銃は銃身が長くて、非常に良く当たる優秀なものである、とのことでしたが……。

拳銃が支給された本来の目的

さて、戦闘三〇三飛行隊に転勤して、沖縄戦に出撃するときには、いつもこの愛用の拳銃をライフジャケットにさしていました。ところが、この拳銃は実際に撃ったことがないのです。はたして、何か的を狙って撃ったときに、当たるかどうかもわかりません。極端なことを思えば、弾が出るかどうかもわかりません。いっぺん撃ってみたいな、と思っていましたが、隊内や、指揮所で拳銃の練習というわけにはいかず、そのうちに、出撃のときのアクセサリーのようなものになっていました。

そもそも、なぜ空を飛ぶ戦闘機乗りに拳銃が支給されるかというと、これは敵と戦うためというより、敵地上空で被弾して不時着したときなどの自決用です。

海軍では、拳銃で自決する場合、こめかみに拳銃をあてると手が滑ったりして仕損じることが多いので、銃身を口にくわえて脳天を撃ち抜くように教えられていました。

【後編を読む】＜闇市では腰に挿して持ち歩いた…元「零戦搭乗員」の数学教師が終戦後も「拳銃」を手放さなかったワケ＞

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