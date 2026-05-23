エゾフクロウの雛4羽が並ぶ「奇跡の写真」…「またとない瞬間」を収めた記録

野生動物や小鳥たちが一斉に子育てを始める

北海道にも春が来ました。

私が住む北海道留萌地方は、例年、ニュースになるほどの豪雪地帯ですが、

今年は雪が少なく、雪解けも2週間ほど早く進みました。

雪解けが早いということは花が咲くのも早く、桜はゴールデンウィーク前に咲き始め、ゴールデンウィークの終わりには散ってしまいました。

数年前まで、道北では5月10日前後に咲いていたんですが、地球の温暖化を感じてしまいます。

春になり、花が咲き始めると、野生動物や小鳥たちが一斉に子育てを始めます。

北海道で田舎暮らしをしていると、この子育てを観察できることが何よりの楽しみです。

なかでも、私が宇宙一カワイイと思っているエゾフクロウの雛（ひな）を紹介します。

もふもふの毛に覆われクリクリの目に見つめられると、ドキドキします。

巣穴の前に集う雛たち。

まだ、巣立ち前なので疲れると巣穴に戻り眠ります。

可愛い出会い

雛を見守るお父さん。

カラスの襲撃を逃れるため、樹洞に避難しました。

こんな可愛い出会いも。

エゾリスの子どもが遊びに来ました。

エゾフクロウもエゾリスも子どものうちは警戒心が薄く、

お互いに敵と思っていないので、ほのぼのしたシーンになりました。

しかし、あまり居座るとフクロウの親が襲撃に来ます。

雛4羽が並ぶ写真の撮影に成功

寄り添う森の妖精。

寒い日は、身を寄せて温まります。

カメラを始めた頃からの夢であったエゾフクロウの雛4羽が並ぶ瞬間を記録することができました。新緑を前ボケに使い穏やかで幸せな様子を表現しました。

雛4羽が並ぶ写真の何が難しいのか？

まず、エゾフクロウは2羽〜3羽の雛を産むことが多く、なかなか4羽以上が一緒に生まれて来ることはまずないこと。そして、4羽の雛となると兄弟で成長速度が異なり、体力に差がついてバラバラに行動することが多いのです。

4羽の雛が誕生し、一つの枝で並び、こちらを向いてくれるという状況が奇跡なのです。

廃墟の穴から顔を出す「めんこい子」

エゾフクロウの雛が大好きですが、

やはり外せないのが、テレビドラマ『北の国から』でお馴染みとなったキタキツネでしょう。

キタキツネの子どもは、例年4月後半から5月はじめに巣穴から出てきます。

しかし、昨年は6月はじめに出て来た子たちがいました。

廃墟の穴から、顔を出す「めんこい子です」

遅くに穴から出て来た理由は、観察していてわかりました。

明らかに大きく成長した子ギツネが同じ穴から出てきました。

おそらく、大きな子ギツネの子どもたちのお母さんが、まず子どもを生み、

その妹、もしくは娘が同じ穴に子どもを生み、子育てをお手伝いをしてもらったのだと思います。

まだ、子育てが未熟なキツネは、強い大人に頼ることがあります。

この家族のお父さんは、一匹の雄でしたよ。

じゃれ合うキタキツネの兄弟

明らかに大きなお兄ちゃんに、じゃれる弟。

沢山、遊んでもらって狩りの技術を磨いていきます。

同じ巣穴で、のんびりと過ごします。

生まれたばかりの子ギツネは、斜視です。

これがまだ幼い子だという根拠となります。

エゾタヌキの子を撮影した希少な1枚

最後に紹介するのは希少な一枚。

滅多に姿を見せることないエゾタヌキの子どもです。

生まれたばかり子ダヌキは真っ黒で子熊のようです。

お父さんタヌキが子タヌキを優しくグーミング（毛繕い）中です。

子ダヌキはそんな優しいお父さんが大好きです。

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