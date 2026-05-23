「はっぴいえんど史観」はなぜ生まれた…55年前に発売された「あの名盤」を、改めて聴き込んでみる

実体以上に大きく持ち上げられているのでは

「はっぴいえんど史観」という言葉が、ちょっと前に、SNSを賑わしていた。

「日本ロック史が語られるときに、はっぴいえんどが実体以上に大きく持ち上げられているのではないか」という問題意識から来た言葉のようだ。

伝説のバンド--はっぴいえんど。「日本語ロックの先駆者」と言われ、1970年にデビューし、解散コンサートは1973年。代表作は、何といってもアルバム『風街ろまん』（71年）。メンバーは細野晴臣、大滝詠一、松本隆、鈴木茂という、その後の日本ロック／ポップス界で大活躍した、説明不要の面々である。

そんなメンバーの大活躍によって、はっぴいえんどの存在感が持ち上げられた結果、歴史観のど真ん中に置かれたということは、容易に想像できる。

さて、ここで先に私の意見を言っておくと、「実体以上に大きく持ち上げられているのでは」という思いは私も抱いていた。というか私は、少し言葉を補足した「はっぴいえんど"中心"史観」という言葉を9年も前に、自分の本の中に書き込んでいるのだから。

その本とは、初期サザンオールスターズのポップかつラディカルな活動を追った2017年刊行の『サザンオールスターズ1978-1985』（新潮新書）。

同書の中で私は、雑誌『レコード・コレクターズ』（2010年8月号）の特集＝「日本のロック／フォーク・アルバム・ベスト100」（60〜70年代編）のランキングが、以下のようなものだったことを問題視したのだ。

１位：はっぴいえんど『風街ろまん』

２位：ジャックス『ジャックスの世界』

３位：シュガー・ベイブ『SONGS』

４位：細野晴臣『泰安洋行』

５位：サディスティック・ミカ・バンド『黒船』

--さすがに、これは無いだろう。上記の中では、3位の『SONGS』は大瀧詠一プロデュース（裏方仕事の場合は「大瀧」表記）で、4位も細野晴臣だから、つまり、はっぴいえんど人脈で、上位5位のうち3つを占めているのである。そして逆に、ここまで、その衝撃度をつぶさに分析した『熱い胸さわぎ』は、まさかの48位。『10ナンバーズ・からっと』に至っては圏外である（筆者註：2枚ともサザンの初期作）。

『風をあつめて』だけで語っていないか？

当時まだ40代、今よりも若かった私は、こう続ける。

--なぜこんな極端な結果になるのか。1つには「日本語ロックの始祖」というレッテルによる効果、ひいては、すべてをはっぴいえんど起点で考える「はっぴいえんど中心史観」の影響だろう。

9年も前に、こんなことを書いているのだから、今「はっぴいえんど史観」という言葉が話題になるのも納得だし、むしろ遅過ぎたと思うぐらい。

しかし、である。逆に、この言葉がちょっと濫用されている気もするのだ。

「はっぴいえんど史観はおかしい→もっと●●●の偉大さを称えないと」という文脈の「●●●」の中に、単に自分が推している音楽家を入れて、好みを主張しているだけの意見が多過ぎると思う。いやいや、そういう話じゃないのだ。

かくいう私も「●●●」の中に「サザン」を代入して、本を1冊書いてしまったわけだけれど（ただ私は、はっぴいえんどとは異次元にある、サザン／桑田佳祐の凄みについてのエビデンスとともに主張したつもり）。

そしてこうも思うのだ。「はっぴいえんど史観にイチャモンつけるのはいいけど、みんな『風街ろまん』をちゃんと聴いていないのでは？」。さらにいえば「下手したら『風をあつめて』だけで語っていないか？」とも。

なぜなら、『風街ろまん』をじっくり聴き込めば、「はっぴいえんどより●●●の偉大さを称えないと」などとは、迂闊には言えなくなると思うから。

『風街ろまん』、何がすごいのか？

そこで今回のテーマは「『風街ろまん』を、今さらながらに、ちゃんと聴く」。

約40年前の学生時代に、このアルバムを聴いて聴いて聴いまくり、もしかしたら一緒に住んでいるのではないかと思うほど「風街沼」にどっぷり浸かった身として、このアルバムの凄み、ひいては、はっぴいえんどの凄みを、私なりに考察してみたい。

「はっぴいえんど史観」について云々するのは、まずはこの「はっぴいえんど観」「風街ろまん観」を読んでから、でも、ぜんぜん遅くないはず。

さて、先に書いたように、最近では『風街ろまん』＝『風をあつめて』（歌詞はこちら）という感じになっている。

名曲揃いのアルバムだが、いつのまにか3曲目の『風をあつめて』の人気がぐんぐん上昇。今やアルバムの「リードチューン」という感じになっている。

この曲の第一の魅力はやはり、リリース時まだ21歳、松本隆による独特の文体による歌詞だろう。

「摩天楼の衣擦れが 舗道をひたすのを見たんです」--はっぴいえんどの独自性、特異性は、まず、このような松本隆の歌詞にある。

驚くのは、その知性・文学性だ。まず「こういう日本語」でロックを歌ったという点が、はっぴいえんどの功績として大きいのである。

「ただ見ているだけ」の歌詞

「日本語ロックの先駆者」というと、「ではグループサウンズはどうなるんだ？ ザ・フォーク・クルセダーズ（フォークル）は？ ジャックスは？」という不毛な論議になる。そうではなく、「こういう日本語の先駆者」だったことの凄みを押さえなければ、毛は生えない。

「ぼくがマリーと逢ったのは さみしい さみしい 雨の朝」「フランス人形 抱いていた ひとりぼっちの かわいい娘」（ザ・タイガース『僕のマリー』、67年）と「摩天楼の衣擦れが 舗道をひたすのを見たんです」との段差について語らなければならないのだ。

松本隆の特異な日本語を確認する意味で、アルバムの中で併せて聴きたいのが、7曲目（B面1曲目）の『夏なんです』（歌詞）。そしてファーストアルバムも含めれば、『12月の雨の日』（歌詞）。

注目したいのは、知性・文学性に加えて、歌詞の「静止性」である。主人公は歌詞の世界に何ら関与しない。ストーリーもない。展開もしない。「ただ見ているだけ」なのである。

『風をあつめて』は「都市」を、『夏なんです』は逆に「田舎」の「夏」を、『12月の雨の日』は「雨あがりの街」を、ただ見ているだけ。

そんな「ただ見ているだけ歌詞」が聴き手に提供するのは「誰もが、曲の主人公になれる」という感覚である。なぜなら--込み入ったストーリーも、急激な展開もなく、ただ、ぼーっと見ているだけなのだから。

聞き手に開かれた歌詞

「風街」から遠く離れた東大阪出身の私でも、「都市」「田舎の夏」「雨あがりの街」をただ見ることが出来た。

というか実際、80年代中盤の学生時代、何度も何度も、ぼーっと見ている21歳の松本隆が、自分に憑依した感覚にすらなったのだ。

この「知的で文学的、それでも聴き手に開かれている」という味わいは、はっぴいえんど独特のものだと考える。「知的で文学的、だけど歌い手だけに閉じられている歌詞」、もしくは「聴き手に開かれているけれど、薄っぺらい日本語の歌詞」は山ほどあるのに対して。

実は、このあたり、前回書いた「佐野元春『SOMEDAY』には一人称の歌詞がない」という事実と呼応する部分が大きい。併せて読まれたい。

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