日本も世界も「政治なき社会」になっている…その「厳しい現実」

分断と暴力に満ちた世界をどう生きるか。

なぜ私たちは、それでも政治をしなければいけないのか。

政党とは、政治家とは、いったい何なのか。

絶望する前に、第一人者の白熱講義を！素朴な問いから〈希望〉を導き出す新刊『政治とは何か』がいよいよ発売です！

（本記事は、宇野重規『政治とは何か』の一部を抜粋・編集しています）

「民主主義」と「政治」

以前に『民主主義とは何か』という本を書いたことがあります。今度の本は『政治とは何か』なので、『〜とは何か』という本が続くことになります。

この場合、「民主主義」に続いて「政治」について論じる本を出すのは、単なる偶然ではないでしょう。歴史の必然というと大袈裟ですが、何らかの時代状況に促されて、今、あらためて「政治」を問うことを求められているように思えてなりません。「政治」について考えることなしに、私たちは一歩も前に進めないのではないか。そのような切迫感に駆られて、この本を書いています。

とはいえ、そもそも「民主主義」といい、「政治」といい、抽象的な概念です。その上で、両者がいかなる関係にあるのか、考えてみる必要があります。

民主主義にはいろいろな定義があります。『民主主義とは何か』では、「参加と責任のシステム」という言葉を使いました。政治的な意思決定に参加したのだから、その結果に対しても責任をもつ。もちろん、自分の意見が通るとは限りません。賛成しない考え方が多数を占めることもあります。それでも、自分も参加して決めたのだから、その結論に対して一定の責任をもつ。参加と責任の密接な結びつきこそが、民主主義の本質です。逆にいえば、現在、民主主義への疑念があるのは、両者の結びつきが稀薄になっているからではないでしょうか。参加の形がもっぱら「選挙」に限定されがちなのも問題です。

自分の知らないところで、知らないうちに、何か重要なことが決定されてしまう。そうであれば、決定に責任を感じることはむずかしいでしょう。さらに、新たな負担が「自己責任」の名の下に押しつけられるならば、社会への不信は募るばかりです。結果として、ますます民主主義への違和感が増大しています。『民主主義とは何か』において、このような違和感をいかに克服していくべきかを検討しました。

それでは「政治」とは何でしょうか。前著で私は、「政治」を「民主主義」の前提にあるものとして位置づけました。その本質は、「透明性を確保された公共の場において、暴力ではなく言葉によって、共同の意思決定を行うこと」にあると定義しました。そのような「政治」が確立した上で、はじめて、その営みにより多くの人が参加する「民主主義」が課題となります。その意味では、「政治」は「民主主義」に先立つものなのです。

政治なき社会

しかしながら、二〇二〇年に『民主主義とは何か』を書いたときは、今から思えば、まだましな状況だったのかもしれません。現在では状況はより悪くなっているように思えてなりません。民主的な参加の拡大を訴える以前に、そもそも、まともな意思決定が行われているのか、それ自体が疑わしくなっているからです。

丁寧な検討や議論もないままに、一部の人々の独断や偏見によって乱暴にものごとが決まってしまう。納得できないまま、結論だけが多くの人に強制される。参加の機会はおろか、手続きや決定の理由さえ明示されることなく、あたかも「空気」（山本七平）がすべてを支配しているようにも見えます。逆に本当に大切な問題は放置され、人々はただ流されるばかりです。

そんな状況では、もはや議論するということ自体が、無意味で、馬鹿げたことに思えてくるでしょう。そこに意味のある「言葉」は存在しません。このような懸念は、私たちの中でそれ以前から少しずつ大きくなっていましたが、アメリカの第二次トランプ政権の発足以降、決定的なものになりました。かつてのアメリカが「自由と民主主義」の名の下に自らの国益を追求する偽善をしたとすれば、現在のアメリカはそのような偽善すらもかなぐり捨てて、帝国主義的な言説を振り撒いています。そしてその言葉通りに行動しています。

なるべく多くの人が政治的意思決定に参加することが、民主主義の本質です。その前提には、国家はもとより、社会のあらゆる状況において、ものごとを深く、幅広く、丁寧に検討し、議論を尽くした上で決定するという営為があるはずです。ところがいまや私たちは、そのような営為を完全に失いつつあります。「仕方がない」「他に選択肢がない」という言葉を口にするばかりで、明確な意思決定をできない社会になっているのかもしれません。しかし、それは間違いなく「政治」のない社会なのです。

今の日本社会もそうです。「これって決まったの？」と尋ねると、「何か決まったらしいよ」と返ってくる。「誰が決めたの？」と尋ねると、「よくわからない。でもそうなった以上、仕方がないよ」といわれる。戯画化しているわけではありません。私たちは毎日、このような会話を耳にしているのではないでしょうか。日本でも世界でも、多くの社会や組織がグダグダになり、なし崩しにものごとが動いている。あるいは特定の個人の恣意的な判断が横行している。そこに欠けているのは納得感です。グダグダな世界において、少しでも納得できる領域を確保していくこと。「政治」が意味するのは、そのための粘り強い営みなのです。

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