いくらなんでも短すぎる…“びしょ濡れフェスの女神”ウンビ、激ミニスカート姿に視線集中「キケン！」

IZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、大胆なステージ衣装で視線を奪った。

クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】いくらなんでも短すぎる…ウンビ、激ミニスカ姿

公開された写真は、5月17日に埼玉・ベルーナドームで開催された授賞式『ASEA 2026』の舞台裏で撮影されたもの。ウンビは、グレーのホルターネックトップスに黒のミニスカートを合わせたステージ衣装を着こなし、抜群のプロポーションを披露した。

投稿を見たファンからは「いくらなんでも短すぎ！」「キケン！」「わぁ、スタイルやば」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは『ASEA 2026』で「THE BEST STAGE」部門を受賞し、実力を再び証明した。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。