「キラキラ女子のスクール」と揶揄されたSHEだが…150社参加の「日本最大級ピッチコンテスト」で起きた”まさかの出来事”

「これで優勝できなかったら、この会社はここまでだ……」。女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」の創業者で、初の著書『「私なんか」を「私だから」に変える本』も話題の福田恵里氏。スタートアップの猛者たちがひしめく中、彼女が起こした「まさかの出来事」とは。人生のターニングポイントとなった瞬間を、みずから振り返る。

「キラキラ女子」のイメージを打破するために

2021年当時の私たちは、投資家や資本市場からビジネスとして期待されている存在とは言いがたかった。

創業当初から、「キラキラ女子のスクールだね」と言われ続けてきた。

「キラキラ女子」という言葉を検索すると、「オシャレに敏感で、仕事もプライベートも充実させている、素敵な女性」と出てくる。でも実際は、どこか揶揄するようなニュアンスも含まれている言葉だと感じていた。

初めて会う人に事業を説明しても、「へー、スクールやってるんだ」と、関心なさげに流されることも少なくなかった。

それらの言葉の裏にある温度感は、なんとなく伝わってきていた。

「本気で向き合う対象じゃない」

そう言われているような気がして、猛烈に悔しかった。

そんな中で、潮目が変わった出来事があった。日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS LAUNCHPAD」への出場である。

ピッチコンテストに出た経験はそれまで一度もなかった。私のような実績もないピヨピヨ起業家が、スタートアップの猛者起業家たちに敵うわけがないと思っていたから。

でも、今回は違った。多分、今のままだと一生、私たちは「女性向けスモールビジネスをやっているキラキラ女子たち」のままだ。そのイメージを打破するには、パーセプションチェンジ、つまり世の中の私たちの会社に対する認知変容を起こす必要がある。

そう思い、社員や誰にも内緒で、1人でこっそりIVSに応募したのだった。ただ、出るからには、絶対に優勝する。それだけは心に決めていた。

優勝を心に決めた私がやったことは3つだ。

言葉には未来を引き寄せる力がある

(1) 身の丈なんか気にせず、勇気を持って周りに「優勝します」とひたすら宣言する

とにかくTwitterでもプレスリリースでも事前のプレイベントでも、なんなら最初の予選の段階から、「優勝したいです！ 優勝します」と周りに言いまくっていた。

“言霊”という言葉があるが、言葉にはありたい未来を引き寄せる不思議な力があると思っている。

これはスピリチュアルな話ではなく、言葉に出さないと相手に自分の思っていることが伝わらない。相手に知ってもらうことで、自分一人で全て行うより、他の人たちの力やサポートを享受できたり、チャンスをもらえる機会が格段に上がったりする。

失敗したときの恥ずかしさを恐れて、夢を自分の中に押しとどめるより、夢を共有して、みんなに応援してもらうことで成功確率を上げていく。これを意識した。

(2) 人と違うことをやる。予定調和を壊す

決勝出場者は14人。14人は多い。普通のプレゼンをしていては確実に埋もれる人数だ。

また、今までのIVSの傾向からすると「一次産業（＝市場が大きい！）×DX（＝トレンド！）×SaaS（＝儲かる！）」という企業が入賞することが多かったため、ミレニアル女性向けキャリアスクールの自分たちは普通に考えると勝ち目がないように感じた。

だからこそ、誰もやっていないことをやって印象を残そう、そう思い、さまざまな工夫をした。

まず「私たちの強みはコミュニティの熱量だ！」ということで、会場にSHE応援団を増やした。通常役員しか行けないIVSに、会社のメンバーもなんとかして連れていけないか運営側に直談判。

ほかにも株主や友人経営者に応援に来てほしいとお願いしたり、広報には長さ5メートルの応援横断幕を作ってもらったり、私は髪の毛をピンクからグリーンのグラデーション（会社のコーポレートカラー）にしたり、とにかく“なんだか知らないけどこの会社盛り上がってるな……！”と審査員に思ってもらえるように、祭り要素をたくさん仕込んだ。

納得するまでやり切ることが一番大切

またプレゼンの構成でこだわったのは、「予定調和を壊す」こと。

「女性向け（＝ニッチそう……）×キャリアスクール（＝儲からなさそう……）」という、一見ビジネスの世界では弱みに思えるような要素を逆手に取って、私たちの向き合っている顧客一人ひとりが自分たちの可能性にどれだけ向き合っているかや、それが社会課題の解決、ひいては国のGDPを押し上げるところに寄与する、という話を一貫して盛り込んだ。

ただのキラキラ女子のスクールではなく、私たちは社会を変革していく存在なのである、と。

(3) 自分が「これならいける」と納得できるまでやり切る

もしかしたらこれを読んでいるあなたは、たかがプレゼンにそこまでやるか？ と思うかもしれない。

ただ、これで優勝できなかったら、この会社はここまでだ。それくらいの覚悟で、最後の1ミリまで、「絶対に優勝できる」と確信が持てるレベルまで、諦めずにこだわり抜いた。

そう自分の心に正直に胸を張って言えるかどうかが、最後は一番大切なのだと思う。

過去の優勝者のプレゼンを全て分析し、作ったプレゼン資料も、「これじゃ勝てない」と思えばゼロからやり直した。毎晩、夜中2時ごろまで広報チームが一緒に練習に付き合ってくれた。「それでは、プレゼンスタート！」という一言を、何百回言ってくれただろうか。

また、当日のリハーサルでは、一致団結できるように全社員向けにZoom配信をし、受講生も巻き込んでSNSを盛り上げた。

「私たちなら優勝できる」

あの瞬間から何かがはっきりと変わった

そして本番を迎えた。何百回と練習した全ての成果を、本番で出し切ることができた。同じ熱を持つたくさんの仲間とともに、イベントの空気ごと飲み込むつもりでいた。やり切った。もうこれ以上はやれない、と思うくらいやり切った。

結果は……なんと応募150社の中から、見事優勝することができたのだ。

優勝トロフィーを渡された瞬間、とめどなく涙が溢れ出た。これまで支えてくれた方々、メンバー、受講生。何人もの顔が頭に浮かんだ。

「やっとだ。やっと届いたんだ」

あの瞬間から、何かがはっきりと変わったのを感じた。それまでどこか軽く見られていた私たちが、「ビジネスとしても面白い会社」として、初めてちゃんと見てもらえた感覚があった。

投資家や金融機関の方からの反応も明らかに変わり、それまでとは違う温度で声がかかるようになった。

社会的に「いいことをやっている」だけではなく、「ちゃんと成長するビジネス」として認識されている実感があった。

学んで終わりではなく、その先の仕事や人生につながっていくこと。自分の可能性に気づき、自分で選び、自分の力で生きていける人を増やすこと。そのための仕組みを、私たちがつくっていく。

「SHEは日本の国力を上げるインフラになれる存在である」

プレゼンの最後に放ったこの言葉を、ただの理想で終わらせないと決めた。

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