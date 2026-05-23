「レースに出場しながら、ゲンコツを17時間かけて炊く」…現役ボートレーサーが《ラーメン屋》を始めた理由

大谷翔平の活躍以降、「二刀流」という言葉はすっかり一般的になった。

しかし、福岡でラーメン店『天竺』を営む大庭元明氏（56歳）の場合、その言葉では追いつかないかもしれない。

実は彼には、もう一つの“職業”があるのだ。

前掛けを外し「天竺」のTシャツを脱いだ、彼がヘルメットを被り乗り込むのは……。

異色すぎる人生から生み出される、渾身のラーメンに迫る。

趣味から仕事へ。ラーメン店主への転身

福岡県中間市に店を構えるラーメン店『天竺』。とんこつの独特な香りが食欲をそそる店内で、ひたむきにラーメンを作り朗らかな笑顔で接客をする大庭元明氏。

その姿は、ラーメン店主のそれだ。

しかし、店内を見渡すとトロフィーや表彰盾などが並んでいる。

実は大庭氏、現役のボートレーサーなのだ。

「元々料理も好きで、中でも豪快だけど材料にこだわる料理が好きだったので、ラーメン作りを趣味としてはじめたんですよ。素人ながらに、骨を炊いてみたりして。そんな時、『ぎょらん亭』というラーメン屋のオーナーと仲良くなり、一緒に事業をすることになりました」

北九州に本店を構えるとんこつラーメンの人気店「ぎょらん亭」。大庭氏が同店の夜の時間帯に居酒屋的な営業を始めるところから、協業がスタートした。しかし、諸般の事情があって袂を分かち、2023年に「天竺」が誕生したのだ。

マイルドながらパワフルな「天竺」の本気

何よりその来歴が気になるが、まずは”ラーメン店主”としての大庭氏の自慢の一杯をいただこう。

注文したのは、一番人気だという「屋台ブレンド」（850円）。そこに「味玉」（130円）をトッピングした。

スープを一口いただくと、最初の印象はあっさりしていて軽やかな口当たり。しかし、その奥にクリーミーなとんこつのコクと、かえしの甘みと塩気がどっしりと感じられる。

それでも、角が取れてマイルドな味わいにまとまっていて、とんこつ特有の獣臭さも抑えられていて食べやすい。

麺は、博多で日常的に食べられているラーメンよりも、しっかりとした存在感がある。細麺ながら、しっかりとスープと絡んで啜るたびに、とんこつの香りがふわりと立つのが印象的だ。

トッピングされているチャーシューや味玉は自家製で、どちらも甘めのタレで味付けされているのが、九州人の舌にマッチする。

名店からの継承とオリジナルの研究

このラーメンについて、ベースは「ぎょらん亭」に教わったとのことだが、そこから大庭氏は自分なりのとんこつスープを追求した。

「今は『ゲンコツ』と言われる足の部分だけを、17時間かけて炊いています。圧力鍋を試したりもしましたが、現在のやり方が一番美味しいですね。かえしについては完全にオリジナルで、濃度や塩味は、自分の舌の感覚だけではなくて、計測器を使って数値も見ながら調整しました。ただ、効率や原価の面でももう少し短い時間で同じ味が出せないか、今も模索中です」

筆者がいただいた「屋台ブレンド」のスープは、そのとんこつスープと、料理人経験の長い従業員とともに開発した、博多の水炊きのスープと合わせたスープを2対1の割合で合わせたものだった。

パンチもありながらマイルドに仕上がっている、「天竺の顔」とも言える一杯の秘密は、そこにあったのだ。

麺は、博多の人気店「魁龍」や、北九州ラーメン王座選手権で殿堂入りを果たしている「石田一龍」などでも使われている「安部製麺」（北九州市）のものを使用している。

ボートレース界の制度改革が生んだ転機

ボートレーサーでありながら、本格的なとんこつラーメンを提供。ラーメンの開発に向き合ったり、どこかで修行をする暇などはないように思える。

しかしその背景には、2012年に行われたボートレース界の改革があった。

「以前、ボートレーサーは自分のプロペラを3〜5枚くらい持っていて、それを自分で叩いて調整して使っていました。だから、家にいるときも、そのプロペラと向き合うことで忙しかったんですよ。その制度がなくなったので、家に帰ってから余暇ができるようになったんです」

大庭氏の話す制度とは、「選手持ちプロペラ制度」のこと。

ボートレースにおいて、モーターと同等かそれ以上に重要とされるパーツがプロペラだ。

2012年4月までは、選手自身がその調整や加工をしており、選手たちは日夜プロペラ研究に明け暮れていた。

それが、ボートレース場が所有するプロペラを使用するように変わったのだ。

結果、それまで以上に操縦技術の優劣がレース結果に大きな比重を持つようになり、ボートレースは「わかりやすく」なった一面がある。

制度の変更により、大きく成績を落としてしまう選手もいたようだが、大庭氏にとってはラーメン店経営の一歩を踏み出す、ターニングポイントとなったのだった。

本人は「趣味の延長」とも謙遜するが、とんこつ×水炊きスープのバランスのとれた味わいは、たしかな「職人の味」だった。

後編記事『「朝は6時から店に行き…」ラーメン屋を営む現役ボートレーサーが明かす《ハードワークな日々》』では、ボートレーサーとラーメン店を両立させる大庭氏の生活のリアルに迫る。

【つづきを読む】「朝は6時から店に行き…」ラーメン屋を営む現役ボートレーサーが明かす《驚愕のルーティーン》