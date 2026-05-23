「14〜17歳のタイ人少女約20人」を囲い込んだ元銀行マンの意外な「現地での評判」…「ハーレム玉本」事件とは【東南アジアでの日本人男性児童買春問題】

「倫理にかなう行為だと思った」

「17歳に生中出しをキメました。歳はどうでも良いが結構美少女だった」

「ヒジャブを被った〇〇ちゃん、16歳ぐらいに見えた。いきなりどうぞとM字開脚。濡れてないキツキツにNNN、200k」

「チープカシオやキーホルダーでラオス人少女を釣ってNN」

インドネシアやラオスで児童買春に手を出したとみられる日本人男性たちの生々しい写真付き投稿が、SNSで話題になっている。NNとは「中出し」のことらしい。200kは20万ルピア（インドネシアの通貨）、日本円で約1800円になる。

こうした投稿を受け、在インドネシア日本国大使館は5月13日、渡航者や現地滞在者に法令を順守するよう注意喚起した。昨年6月には在ラオス日本国大使館も同様の注意喚起を出しており、日本人男性の逮捕が相次いだ。経済格差を利用した日本人男性の児童買春にはSNSで批判や怒りの声が高まっているが、東南アジアでは半世紀以上前から度々、メディアを騒がせ、「日本の恥」だと物議を醸してきた。

そのおそらく最初の騒動を引き起こしたのが、「ハーレム玉本」と呼ばれる人物である。

1973年1月、タイの古都チェンマイで児童買春に関与したとして、現地警察に拘束された玉本敏雄（当時39歳）のことだ。日本は当時、高度経済成長期の真っ只中だったが、第1次石油危機（オイルショック）によるトイレットペーパーの買い占や物価高が市民の暮らしを直撃し、田中角栄内閣は対応に追われていた。

そんな激変の時代に玉本は、チェンマイの自宅で14〜17歳の少女約20人と一緒に住み、呑気に囲い込んでいたというのだ。少女たちの容姿に応じて5000〜5万バーツ（当時のレートで約7.5〜約75万円）で買っていた。その見返りとして、少女の両親には家を数軒建て、斡旋人には15万バーツ（約220万円）を渡していたという。日本の新聞には、玉本の顔写真だけでなく少女たちの写真も掲載され、連日、大きく報道された。

同年1月12日付の読売新聞朝刊に、チェンマイ警察署に拘留中の玉本に特派員が取材をした時の様子が、次のように書かれている。

特派員から事実関係を問われた玉本は、「タイをはじめ各国で20人ほどの少女を妻としている」とあっさり認めた上で、その経緯をこう説明した。

「私はタイの貧しい農村の人たちへの同情心から、タイの風習に従って、最低5000バーツから、最高5万バーツまでの金を払って、少女を買い取った。日本の社会通念からは許されないかもしれないが、倫理にかなう行為だと思った」

ハーレム玉本の「資金源」

さらに玉本は、タイの仏教におけるルールを持ち出し、歪んだ倫理観を盾に開き直った。

「タイには妻帯を禁じられた坊さんが200万人もいる。それだけ女性があまっているわけで、私としては、そうした女性を助けてやったつもりだ」

「彼女らを虐待したことなどまったくないし、洋裁学校に通わせたり、両親に家を建ててやったり、できるだけの面倒をみてやっている。妻たちには、毎月500バーツ（約7500円）の小遣いもやっているし。しかし、タイ人の人たちの誤解を招いたこと、在留日本人の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深く反省している」

「助けてやった」という言い方が完全に上から目線で、反省しているようには見えない。

玉本はハーレム生活を送るため、当時の日本円で1000万円以上をつぎ込んだという。その資金源は、タイのシンジケートから入手した覚せい剤の密売で得ていたとみられ、広域暴力団の麻薬密輸ルートを捜査していた福岡県警から国際手配されていた。別の取材で、玉本はこんな心境も明かしている。

「チェンマイでの生活は幸せだった。普通の人の千年分も幸せだった。あとは自分がいなくても妻たちや子供たちが生活していけるよう、1人当たり5万バーツから10万バーツの預金をやりたいが、人に貸した金を回収する時間があるかどうか心配だ･･･」

和歌山県出身の玉本敏雄は、大阪の私立大学を卒業後、地元の銀行に就職。約5年間勤め、建築資材会社に転職した。そこでは専務という立場で仕事を任されるようになったが、会社が解散したために、「観光旅行する」とタイへ渡り、児童買春にハマってしまった。日本での結婚歴はなかった。

日本国内ではこの「ハーレム玉本」事件について、「外貨で横っ面を張るような行為は絶対にやめてほしい」「日本の恥」などの批判が巻き起こったが、そんな声とは裏腹に、少女の親たちは特派員の取材にこう語った。

「玉本は、いい人です。わたしたちを救って下さった大恩人です。わたしたちも娘も今、たいへん満足し幸福で感謝の念でいっぱいです。警察が玉本を逮捕する理由などまったくありません」

別の少女の母親も謝意を示した。

「2年前、娘を玉本さんの妻にした。1万バーツの土地を買ってもらった。ほかに家を建てなさいといって4万5000バーツをくださった。神様のようなお人だ」

玉本がバンコクの警察に護送される日には、民族衣装で着飾った幼い妻たちが次々に留置場を訪れ、「また帰って来るのを待っている」と伝えたという。日本の常識では測れない、“摩訶不思議”な出来事が起きていた。玉本はその後、日本へ強制送還されたが、今度はカンボジアに戻ってハーレムの“第2章”を満喫していたというのだ。

日本人男性向けの「 売春ツアー」が社会問題化

この事件の2年後、隣国フィリピンの首都マニラでは買春ツアーが行われていたことがメディアで発覚し、社会問題化する。それは1979年5月26日、読売新聞朝刊に掲載されたこんな見出しの記事から始まった。

「日本人観光客とホステス 100組個室に消える」

記事は「消えた」経緯を次のように伝えている。

〈集団お見合いパーティーをしたのは某電気メーカー（本社・東京）の招待客189人。（中略）食後に隣室とのスクリーンが開けられた。そこには待機していたホステス200人が現れたという。いずれも胸に大きく番号札をつけ、男性の指名によりそれぞれのパートナーになる仕組み。招待客は全員が全国の有力販売店主。英語が不得意なことなどから当初積極的でなかった男性も多かったが、約100人の男性がパートナーを各自の部屋に連れて行ったという〉

今では考えられないかもしれないが、マニラでは当時、こうした買春ツアーが盛んに行われていた。事情に詳しい関係者はこう振り返る。

「昔は日本人観光客に売春婦を紹介する日本人のツアーガイドもたくさんいました。いわゆる“ポン引き”で、濡れ手で粟ぐらい儲かった人もいました。街には日本人専用の置き屋も並んでいて、その前にはツアーの大型バスが何台も停まっていましたね」

この報道が発端となってマニラ市民の間では急速に批判の声が高まり、フィリピンの人権団体が日本大使館に直接抗議する騒ぎになった。

「日本政府はどうして買春を取り締まれないのか。日本でも禁止のはずだ」

「金の力で女性を買いにやってくる。これは国辱ものだ」

団体側はそんな怒りをぶつけ、対策実施を強く求めた。事態の深刻化を受け、1981年1月にフィリピンを訪問した鈴木善幸首相は、同様の旅行を規制するために行政指導を強化する方針を決めた。

この結果、マニラの観光業者は買春ツアーの売り込みを控えて日本人観光客は激減し、大規模団体客のツアーは鳴りをひそめた。ところがこれに代わって今度は、小・中規模のツアー客、個人客がマニラに押し寄せるようになった。

以来、現在に至るまで、批判や抗議の高まりによる治安当局の取り締まりは断続的に行われたが、ほとぼりが冷めればまた元の木阿弥で、外国人による買春は黙認されてきたのが実情である。そこには綺麗事だけでは片付けられない、貧困問題や法規制の緩さ、治安当局の汚職問題など現地特有の事情も複雑に絡み合っていた。そしてこれはフィリピンだけでなく、他の東南アジアの国々にも浸透していたのである。

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