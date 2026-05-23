漫談家の綾小路きみまろさん（75）がインスタグラムを更新。俳優の舘ひろしさん（76）との2ショットを披露している。



【写真】舘ひろしと同い年の漫談家「ステキなツーショット」

綾小路さんは、「すごい、すごい、まさかの異色同級生2ショット」「今日はなんと、なんと、なんと！！！」と興奮気味にコメントし、写真をアップ。ハッシュタグでは「#1950年生まれ」と添えられており、アップされた写真では、綾小路さんと舘さんがリラックスした表情を浮かべている姿が写っている。



また、綾小路さんは続けて「とある場所でとある撮影（レントゲンではありません（笑））が終わり車に乗り込んだ瞬間に、呼び止めていただいた方が…」「なんと！！大スター舘ひろしさんでした〜びっくりびっくり」と説明。絵文字がふんだんに使われた文章からは、舘さんとの偶然の邂逅に驚きつつも喜びをあふれさせている綾小路さんの様子が伝わってくる。



最後には、「こんなに素敵な偶然ってあるんですね。素敵で幸せな1日のしめくくりでした。」「みなさまにHAPPYのお裾分けでした」とまとめている。



SNSでは、「お二人とも若くてカッコイイ！」「上手に歳を重ねていらっしゃいますね。素晴らしいです」「すごい引き寄せですね！」「ステキなツーショット」「凄いショットですね」「ステキですね。偶然は必然」などのコメントがあった。



舘さんは、1950年3月31日生まれ。綾小路さんは、1950年12月9日生まれ。同じ1950年生まれの同い年であり、学年は早生まれの舘さんが一つ上という関係性。