20年前、福岡市の海の中道大橋で起きた飲酒運転事故で、3人の子どもの命を奪われた母。長い沈黙を破り、去年から講演活動を始めました。亡くなった3人、そして、事故後に生まれた4人の子どもたちとともに、飲酒運転のない世の中を目指します。

■大沼かおりさん（49）

「こうやって遊ぶ。なめなめしても大丈夫。紗彬（さあや）ちゃんに初めて買ったおもちゃ。紘彬（ひろあき）くんと倫彬（ともあき）くんは、SLあそBOY大好きだった。電車とか新幹線も。」





【再び語り始めた母】

大沼かおりさん、49歳。20年前、飲酒運転によって3人のわが子の命を奪われました。2006年8月25日。かおりさんたち家族5人が乗った車は、福岡市東区の海の中道大橋で時速およそ100キロの車に追突され、14メートル下の海へ転落しました。追突した車を運転していたのは、当時、福岡市職員で22歳の男。飲酒運転でした。

4歳の紘彬（ひろあき）くん。3歳の倫彬（ともあき）くん。1歳の紗彬（さあや）ちゃん。幼い3人の命が突然、絶たれました。



■かおりさん

「紘彬、倫彬、紗彬の命が奪われた。」



事故のあと報道陣の取材に応じ、亡くなった3人への思いを伝えてきた、かおりさん。



事故をめぐる裁判に区切りがつくと、12年余り、公の場に姿を現すことはありませんでした。



去年から始めた講演活動では、重度のうつ病に苦しめられ、長い間沈黙していたことを包み隠さず語ります。



■かおりさん

「今まで仲良くしていた友達も、一緒にいつも遊んでいたママ友も、みんなと一緒に会うことも、話すことも、つながることもできないくらい苦しくて、生きていくこともとても苦しくて。」

【母だから伝えられる】

事故のあと、亡くなった3人には4人のきょうだいが生まれました。



4人の中で一番年上の愛子さん（18）。母から事故のことを聞いたのは、3年前のことでした。



■愛子さん（18）

「『きょうだいがいるんだよ』ということは伝えられていて、でも時々寂しそうな顔をする母を見て、なんとなく、もうこの世にはいないのかなと察していました。その時、母が泣きながら話していたので、苦しくなってしまって『もう話さないでいいよ』と言ったことは覚えています。」



■かおりさん

「事故後に授かった子どもがどんなふうに健やかに、亡くなった3人の子どもの悲しみを背負わせないで生きていけるのかな、どうやったらこの子らしく、すくすく育つのかなという思いで育ててきた。」



■愛子さん

「誰よりも暗闇を知っている母だから、伝えられる言葉や思いがあると思うから、そんな母の言葉が一人でも多くの人に届いて、世の中が変わっていったらいいなと思います。」

【お母さんのペースで】

4月、キッチンに立つかおりさんの隣には。高校生になったばかりの真寛（まひろ）さん（16）です。春休み、母に料理を教わっていました。



■真寛さん（16）

Q.（料理するのを）見せたい人がいたりとか？

「いないですね。」

■かおりさん

「そうですか。」



作ったのは、サーモンのムニエルとかぼちゃのスープ。



■かおりさん

「おいしいよね。」

■真寛さん

「うん、おいしい。」

■かおりさん

「真寛くん、今度さ、ホイル焼きにしてみる？」



■平山翼記者

「お母さんの活動の姿を見て、真寛くんはどう感じる？」

■真寛さん

「思いを伝えるのも大事だけど、まずは自分のことも考えて行動しないと、どんどんきつくなっていっちゃうから、気をつけてほしいなって思います。」

■かおりさん

「ありがとう。」



真寛さんは今、なりたい自分をこう思い描いています。



■真寛さん

「お母さんみたいに、事故とかで本当に苦しくてたまらない人たちに、少しでもその時の苦しみを和らげてあげられるような、ちょっと言葉にするのが難しいんですけど、そんな人になりたいです。」



飲酒運転のない世の中を目指して、一歩を踏み出した、かおりさん。



そんな母の思いに、子どもたちが寄り添います。



■寛彬（ひろき）さん（9）

「お母さん、一生懸命言っているからいいなって思っている。心の中で言っているよ。頑張れ、頑張れって。」



■ひかりさん（14）

「無理せずにお母さんのペースで。応援。」



■かおりさん

「紘彬くん、倫彬くん、紗彬ちゃんのことがとても大事な存在だ。それと同じようにあなたたちも大事で、この地上に誕生できたんだよという。7人のことを、悲しみと尊さを、ずっと伝え続けていきたいなと。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月22日午後5時すぎ放送

FBSでは、飲酒運転のない世の中を目指して、母の「愛と悲しみ」を見つめたドキュメンタリー番組を制作しました。



目撃者f「7人の愛する子どもたちへ ～20年前 海の中道大橋で～」、5月24日（日）深夜25時25分から放送です。