浜田雅功、「カプコン」本社で大興奮「見たことある！」 最新のゲーム開発現場に潜入
ダウンタウンの浜田雅功が23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で、俳優の貫地谷しほりとゲーム会社「カプコン」を訪れる。
【動画】ゲームキャラにギャグ・コマネチをさせて大喜びの浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れて大阪の街を大満喫する。
オープニング場所の大阪天満宮に到着した浜田は、相方の顔をのぞき込むなり、「よくいらっしゃいました、こんな大阪まで」と久しぶりの再会に笑顔を浮かべる。一方、貫地谷はごぶごぶの出演にあたって「ばっちり予習させていただきました！」と気合いを見せるも、いきなりイヤリングを落とすお茶目っぷり。
貫地谷は2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住んでおり、大阪とも縁が深い。そんな2人でロケを行う今回は「そんなとこまで見ちゃいや〜ん▽ごぶごぶ大人の社会見学〜！」（▽＝ハートマーク）と題し、お世話になった場所へお礼参りをしながら、普段は見られない裏側まで見学する。
2人が向かったのは、大阪に本社を置くゲーム会社「カプコン」。「なんでカプコン？」と疑問を抱く浜田に、貫地谷は「ゲームの声優をさせていただいたんです！本社には行ったことがないのでお礼をしたい」とカプコンが制作する人気ゲーム『バイオハザード』最新作の主人公の声優を務めたことを明かす。カプコンでは、主人公に貫地谷を“大抜てき”した理由が担当者から語られる。
さらには、バラエティー初潜入となる最新のゲーム開発現場など、普段は見られない裏側を見学。大人の社会見学ならではの光景に「見たことある！」、「すげえ！」と少年のような顔で驚きの声を連発する浜田は必見。
【動画】ゲームキャラにギャグ・コマネチをさせて大喜びの浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れて大阪の街を大満喫する。
貫地谷は2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住んでおり、大阪とも縁が深い。そんな2人でロケを行う今回は「そんなとこまで見ちゃいや〜ん▽ごぶごぶ大人の社会見学〜！」（▽＝ハートマーク）と題し、お世話になった場所へお礼参りをしながら、普段は見られない裏側まで見学する。
2人が向かったのは、大阪に本社を置くゲーム会社「カプコン」。「なんでカプコン？」と疑問を抱く浜田に、貫地谷は「ゲームの声優をさせていただいたんです！本社には行ったことがないのでお礼をしたい」とカプコンが制作する人気ゲーム『バイオハザード』最新作の主人公の声優を務めたことを明かす。カプコンでは、主人公に貫地谷を“大抜てき”した理由が担当者から語られる。
さらには、バラエティー初潜入となる最新のゲーム開発現場など、普段は見られない裏側を見学。大人の社会見学ならではの光景に「見たことある！」、「すげえ！」と少年のような顔で驚きの声を連発する浜田は必見。