「す、すんごい」村重杏奈、“超ハイレグ”妖艶グラビアショットに興奮 大胆美ボディにファンも驚き「美しいし 刺激的すぎる〜！」「ダイナマイト村重」
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が22日、自身のXを更新。“超ハイレグ”のボディースーツをまとった妖艶なグラビアショットをシェアし、「キレイだし 美しいし 刺激的すぎる〜！」「タレントの才能もすごいけど、美ボディもすごい」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「す、す、んごぃ」「ダイナマイト村重」“超ハイレグ”ボディースーツ姿で美ボディまぶしい村重杏奈
村重は、「【本日発売】6月5・12日合併号のグラビアは #村重杏奈 さん！最新写真集『あんな』から本編未収録カットを緊急先行公開!!」と告知した『FRIDAY』の投稿を引用リポスト。
写真には、深紅の総レース＆Tバックデザインのボディースーツをまとい、振り向きざまの“色っぽい”村重の姿がとらえられており、自身も「す、すんごい」とちゃめっ気交じりにリアクションしていた。
ファンからは、ほかにも「す、す、んごぃ」「いつの間にかそんな体に」「ダイナマイト村重」「まさにボン、ババ、ボン!!」「参りました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「す、す、んごぃ」「ダイナマイト村重」“超ハイレグ”ボディースーツ姿で美ボディまぶしい村重杏奈
村重は、「【本日発売】6月5・12日合併号のグラビアは #村重杏奈 さん！最新写真集『あんな』から本編未収録カットを緊急先行公開!!」と告知した『FRIDAY』の投稿を引用リポスト。
写真には、深紅の総レース＆Tバックデザインのボディースーツをまとい、振り向きざまの“色っぽい”村重の姿がとらえられており、自身も「す、すんごい」とちゃめっ気交じりにリアクションしていた。
ファンからは、ほかにも「す、す、んごぃ」「いつの間にかそんな体に」「ダイナマイト村重」「まさにボン、ババ、ボン!!」「参りました」などと、さまざまな反響が寄せられている。