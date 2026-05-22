ピコレーザーで「アザ治療」 当日の流れを医師が解説！ ダウンタイムを短くする方法とは？

アザの治療で頻繁に使用されるピコレーザー。「治療当日はどんな流れ？」「ダウンタイムはどれくらい？」「少しでも短くする方法はある？」と、不安や疑問を抱く人も多いのではないでしょうか？ 本記事では、治療を検討する際に気になりやすいポイントについて、池袋西口病院院長・美容皮膚科部長の船坂陽子先生（日本皮膚科学会皮膚科専門医）に詳しく聞きました。

監修医師：

船坂 陽子（池袋西口病院）

1988年3月神戸大学大学院医学研究科修了、医学博士。米国Yale大学、米国Cincinnati大学（文部省在外研究員）留学。2009年4月神戸大学大学院医学研究科皮膚科学分野准教授、2014年10月日本医科大学医学部皮膚科学教授、2024年3月日本医科大学定年退職、2024年4月日本医科大学名誉教授、2024年4月池袋西口病院美容皮膚科部長就任、2025年4月池袋西口病院院長就任。日本皮膚科学会皮膚科専門医、日本皮膚科学会認定美容皮膚科・レーザー指導専門医、日本レーザー医学会認定レーザー専門医、日本レーザー医学会認定レーザー指導医、日本化粧医療学会認定化粧医療専門医。

ピコレーザー治療の当日の流れは？

編集部

ピコレーザー治療当日は、どのような流れで進みますか？

船坂先生

診察と治療部位・出力の最終確認をした後、レーザー照射を行います。必要に応じて表面麻酔を使用します。照射自体は数分～十数分程度と短く、治療後は冷却や外用薬の処方を行って終了です。入院の必要はなく、全体の滞在時間はカウンセリングを含めて1時間前後が目安です。

編集部

治療中の痛みは強いですか？

船坂先生

表面麻酔や冷却で軽減可能です。輪ゴムで弾かれたような刺激を感じる場合もあります。痛みの感じ方には個人差があるため、痛みに弱い人は医師に相談してください。

編集部

治療後に気をつけることはありますか？

船坂先生

治療当日は、飲酒や激しい運動、長時間の入浴は避けてください。患部を清潔に保つようにしてください。

編集部

治療後の勤務や外出は可能ですか？

船坂先生

可能です。ただし、治療後には患部に赤みや腫れが出る場合があります。人目が気になる人は念のため、事前に仕事の予定を調整しておくとよいでしょう。

ダウンタイムに出てくる症状は？ 期間は？

編集部

ピコレーザー後のダウンタイムにはどんな症状が表れますか？

船坂先生

赤み、腫れ、軽いヒリヒリ感が数日続く場合があります。アザの種類によっては、一時的に色が濃く見えたり、内出血のような状態になったりする場合もあります。これらの症状はレーザーが色素に反応している過程で起こる現象であり、多くの場合は時間とともに落ち着きます。

編集部

ダウンタイムはどれくらい続きますか？

船坂先生

赤みや腫れは、一般的に数日～1週間程度で徐々に落ち着いていきます。その後、治療内容や皮膚の状態によっては一時的にかさぶた様のものが形成され、1～2週間ほどで自然に剥がれ落ちます。気になるかもしれませんが、無理に剥がさず自然に取れるのを待つようにしてください。かさぶた様のものが取れた直後の皮膚は淡いピンク色になります。これは治癒過程の一部であり、時間の経過とともに周囲の肌の色になじんでいきます。多くの場合、さらに1～2週間かけて赤みが引き、見た目が安定していきます。

編集部

ダウンタイムを短くすることはできますか？

船坂先生

可能です。治療後に処方される外用薬を、医師の指示どおりに使用してください。また、回復をスムーズにするため、紫外線対策を徹底するのも重要です。

編集部

紫外線対策が大事なのですね。

船坂先生

紫外線は色素沈着を長引かせる原因になるため、室内にいる時間が長くても、必ず日焼け止めを使用して紫外線対策を徹底してください。室内にいる時間が長くても、必ず日焼け止めを使用して紫外線対策を徹底してください。また、レーザーを当てた部分を刺激したり、摩擦を加えたりしないよう注意してください。

ピコレーザーを受ける際の注意点

編集部

ピコレーザー治療を受ける前に知っておくべき注意点は？

船坂先生

1回の治療で完全に消えるとは限らず、複数回の治療が必要になるケースが多い点に注意してください。ピコレーザーはアザ治療に有効な方法です。しかし、アザの種類や色の濃さ、色素の深さによって反応や改善スピードには個人差があります。また、治療後には一時的な赤みや色調変化が起こる場合もあります。

編集部

ピコレーザー治療を受けられないケースはありますか？

船坂先生

妊娠中の人や治療部位に強い皮膚炎、感染症、傷がある人の場合は、症状が落ち着くまで治療を控える場合があります。また、日焼け直後で皮膚に炎症がある状態や光線過敏症、特定の薬剤を使用している場合も注意が必要です。安全に治療を行うため、既往歴や体調、皮膚の状態について正確に医師へ伝え、適応を慎重に判断してもらってください。

編集部

ピコレーザーによる色素沈着のリスクはありますか？

船坂先生

まれに炎症後色素沈着が起こるリスクがあります。炎症後色素沈着は治療による一時的な炎症反応に伴って生じる症状であり、多くは時間の経過とともに自然に薄くなります。術後にしっかり紫外線対策を実施し、処方された外用薬を正しく使用してリスクを抑えるようにしてください。

編集部

色素沈着は改善するのでしょうか？

船坂先生

多くの場合、時間が経つにつれて改善するため、過度に心配する必要はありません。再び治療を行う場合は、外用薬を塗って色素沈着を改善してからピコレーザーを照射します。保険適用の場合、疾患によっては一定の間隔（目安として3カ月程度）をあけて治療を行います。ほかにも気になるアザがあったり、気になる取り残しがあったりなど、繰り返しの照射が必要な場合は医師に相談してください。

編集部

ピコレーザー治療のクリニック選びで重視すべき点はありますか？

船坂先生

アザ治療の経験が豊富な医師が在籍しているかどうかが重要です。アザは種類や深さによって治療方針が異なるため、正確な診断と出力調整が欠かせません。治療前の説明が丁寧で、効果やリスク、ダウンタイムについて十分に説明してくれるかも確認してください。さらに、治療後に不安やトラブルがあった際、すぐに相談できる体制が整っているかも確認するとよいでしょう。

編集部

最後に読者へのメッセージをお願いします。

船坂先生

アザと一言で言っても種類はさまざまであり、原因となる細胞の位置や深さも異なります。まずは正確な診断ができる医療機関を受診してください。なかでも異所性蒙古斑（いしょせいもうこはん）や太田母斑（おおたぼはん）は、年齢とともに色素が深くなり、レーザーが届きにくくなる場合があります。したがって、比較的若いうちに治療を始めたほうが、効果が出やすいとされています。一方、扁平母斑（へんぺいぼはん）は年齢に関わらず治療可能です。しかし、レーザーだけで完全に消えるケースは多くなく、改善率が限定的な場合もあります。アザの種類ごとに治療方針は大きく異なるため、専門的な診断のもとで適切なタイミングを判断してください。

編集部まとめ

アザは見た目が似ていても、種類や治療のタイミングは大きく異なります。とくに異所性蒙古斑や太田母斑は早期治療が鍵になる場合もあります。自己判断せず、まずは専門の医師による正確な診断を受けるのが、後悔しない第一歩です。

医院情報

池袋西口病院

所在地 東京都豊島区西池袋3丁目2-16

診療科目 消化器内科、消化器外科、大腸・肛門外科、内視鏡内科、内視鏡外科、整形外科、リハビリテーション科、美容皮膚科

診療時間 午前: 月～土8:30～11:30(受付時間/初診30分前受付終了)

午後: 月～金13:30～17:00(受付時間)

休診日 土曜午後、日曜、祝日

03-3982-1161

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