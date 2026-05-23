頭の悪い人はすぐに「わかる」と即答する。じゃあ、頭のいい人は？
「言語化にモヤモヤする」
「即答よりじっくり考えるほうが大事」
「口下手のままでもいいじゃない」…
など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
頭の悪い人は即答する？
「わかる！」
会話の中で、私たちはよくこの言葉を使います。
共感を示したい。相手に寄り添いたい。会話をスムーズに進めたい。
だから、反射的に「わかる」と言ってしまう。
ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、「その“わかる”は、本当に相手を理解しているのか？」という鋭い問いが投げかけられています。
同じ言葉でも、意味はズレている
本書では、映画の小話が紹介されています。
ひとりが「このレストランの料理はひどいわね」と不満を言う。
するともうひとりの婦人は「わかる！ 本当にそうね」とあいづちを打ち、こう言った。
「量が少なすぎるのよね」
これは、ウディ・アレン監督の映画『アニー・ホール』の冒頭。
スタンドアップコメディアンの主人公が、カメラに向かってした小話です。
――『言語化だけじゃ伝わんない』より
2人とも「ひどい」と言っている。だから、一瞬わかり合えた気がする。
ですが実際には、「まずい」と思っていた人と、「量が少ない」と思っていた人だった。
つまり、同じ言葉を使っていても、中身はまったく違ったのです。
「わかる」は危険な言葉
本書では、さらにこう語られています。
同じ「ひどい」でも、感じている内容は真逆です。
でも、2人は、一度は「わかる！」と一瞬わかりあえていました。
つまり、「わかる」という言葉が出てきたとしても、お互いがわかりあえているとは限らないのです。
――『言語化だけじゃ伝わんない』より
人は、「同じラベル」を見つけると、すぐに理解した気になります。
「つらい」「やばい」「ひどい」。こういう言葉は便利です。
ですが、その便利さゆえに、「相手が本当は何を感じているのか」を見なくなる危険があります。
つまり、「わかる」と即答する人ほど、実は相手を観察していない可能性があるのです。
頭のいい人は、「言葉」を一度疑う
本書では、最後にこう語られています。
でも実際は、「まずい」と思っていた人と「少ない」と思っていた人がいました。
実はこのすれちがいは、言葉だけでできている小話だから成立するのです。
2人の実際の状況を頭の中でイメージしてみましょう。
「ひどい」と言っている婦人のお皿と「少ない」と言っている婦人のお皿には、ちがいがあるのではないでしょうか。
ひどいと言っている婦人は、なかなか食べ終えられないはずです。
一方で、少ないと言った婦人は、あっという間に食べ終えているでしょう。
もし2人がお互いをよく見ていたら、すれちがっていないのです。
言葉を聞いた瞬間、自分の中で相手のことをわかってしまった。
それ以上、相手を観察することをやめてしまった。
観察を続けるには、相手が使う『言葉（ラベル）』を、いったん横においておく必要があります。
「大丈夫です」「ひどい」というラベルに飛びつけば、状況の判断を間違ってしまう。
そうならないために、まず先に観察する。
もしくは、その言葉がひとまとめにしている実際をイメージしていく。
そうすることで、すれちがいを大幅に減らすことができるはずです。
――『言語化だけじゃ伝わんない』より
これは、コミュニケーションの本質です。
頭の悪い人ほど、「わかった気になる」。
頭のいい人ほど、「本当に同じ意味で使っているのか？」を疑う。
だから、すぐに結論を出さない。
まず観察する。相手の状況を想像する。言葉の裏側を考える。
そのひと手間があるから、すれ違いが減るのです。
「わかる」を急がない人ほど、相手を理解できる
最近は、「共感力」が重視される時代です。
ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』は、「すぐに共感しようとすること」が、逆に相手を見失う原因になることもあると教えてくれます。
本当に相手を理解する人は、「わかる」と即答しません。
まず、相手を観察する。
そして、「この人は、何を“ひどい”と思っているんだろう？」と考える。
それこそが、本当のコミュニケーションなのです。
1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。
これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。