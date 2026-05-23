■今週の相場ポイント

1.日経平均は2週ぶり大幅反発、一気に最高値更新

2.週前半は金利高で軟調地合い、6万円割れの場面も

3.中東和平期待高まりムード好転、リスクオン復活

4.AI・半導体買い戻し、エヌビディア決算も追い風

5.ＳＢＧが急騰、米オープンＡＩの上場申請報道で



■週間 市場概況

今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1929円(3.1％)高の6万3339円と、2週ぶりに上昇した。



今週は週前半と後半で相場つきが一変した。米国とイランの戦闘終結期待が改めて高まり、原油安からインフレ懸念後退へとつながり世界的な長期金利上昇に一服感が台頭。下落基調にあったハイテク株に買い戻しが入り、リスクオンムードが復活した。



週明け18日(月)の日経平均は下落。これまで全体相場の牽引役となっていたAI・半導体関連株に売りがかさんだ。原油相場の上昇を背景に世界的に金利上昇が顕著となり、株式の相対的な割高感が意識されたことが投資家のセンチメントを冷やした。この日の国内債券市場で新発10年債利回りは一時2.8％まで上昇。約29年半ぶりの高水準を記録した。個別ではキオクシアホールディングス <285A> [東証Ｐ]が好決算を受けてストップ高となった。19日(火)も下落。引き続き半導体セクターを中心に売られた。なおも売り優勢の展開が続き、20日(水)は大幅安。日経平均は6万円の大台を割り込み、約3週間ぶりの安値水準に沈んだ。原油高・金利上昇のインフレ警戒感が加速した。一転して21日(木)は急反発。米イラン和平期待から原油相場が下落し、過度なインフレ懸念が後退して世界的な金利上昇が一服。国内金利の上昇にも歯止めがかかった。これを受け、これまでのリスクオフの巻き戻しが一気に進んだ。この日、日本時間朝方に発表された米エヌビディア の好決算も追い風となった。個別では、出資先の米オープンＡＩに上場申請報道が出たソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]がストップ高と急騰し、投資家の耳目を集めた。22日(金)も大幅高。前日の流れをそのままに、この日も買い優勢の地合いが続いた。日経平均は6万3000円台を回復し、13日の高値(6万3272円)を上回り史上最高値を更新した。



■来週のポイント

来週は米国とイランの協議がカギとなりそうだ。首尾よく進展するようなら米国株につれて日経平均も上昇が期待できる。ただ、日米の金利上昇には注意が必要になりそうだ。



重要イベントとしては、国内では29日朝に発表される4月の完全失業率、有効求人倍率、鉱工業生産が注目される。海外では26日に発表される米国5月コンファレンスボード消費者信頼感指数、28日に発表される米国4月の個人所得、個人消費支出、新築住宅販売件数、31日に発表される中国5月製造業PMIに注視が必要だろう。



■日々の動き（5月18日～5月22日）



【↓】 5月18日(月)―― 3日続落、金利上昇が警戒され売り優勢

日経平均 60815.95( -593.34、-0.97) 売買高26億7520万株 売買代金 8兆1166億円



【↓】 5月19日(火)―― 4日続落、朝高も半導体関連を中心に売り優勢

日経平均 60550.59( -265.36、-0.44) 売買高27億1912万株 売買代金 10兆3864億円



【↓】 5月20日(水)―― 5日続落、金利上昇懸念で6万円台割れ

日経平均 59804.41( -746.18、-1.23) 売買高27億8314万株 売買代金 9兆5429億円



【↑】 5月21日(木)―― 6日ぶり急反発、金利上昇一服で買い戻し

日経平均 61684.14( +1879.73、+3.14) 売買高25億490万株 売買代金 10兆5928億円



【↑】 5月22日(金)―― 大幅続伸、AI・半導体関連が買われ最高値更新

日経平均 63339.07( +1654.93、+2.68) 売買高24億17万株 売買代金 9兆968億円



■セクター・トレンド

(１)全33業種中、20業種が値下がり

(２)上昇率トップはリクルート <6098> などサービス。内需株はＳＢＧ <9984> など情報通信も大幅高の一方、関電工 <1942> など建設は安い

(３)金融株はまちまち。ゆうちょ銀 <7182> など銀行、日本取引所 <8697> などその他金融が買われたがＳＯＭＰＯ <8630> など保険は売られた

(４)輸出株もまちまち。キオクシア <285A> など電機が上昇したがヤマハ発 <7272> など自動車、オークマ <6103> など機械は軟調

(５)下落率トップは丸紅 <8002> など卸売。資源株は出光興産 <5019> など石油、フジクラ <5803> など非鉄も大きく下落



■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)

１(１) 半導体

２(６) 宇宙開発 ── 米スペースＸ６月１２日上場と伝わる

３(２) 人工知能

４(３) フィジカルAI

５(４) データセンター

※カッコは前週の順位



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