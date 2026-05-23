◇F1第5戦カナダGP スプリント予選（2026年5月22日 モントリオール ジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ）

今季3戦目となるスプリントレースの予選が行われ、1分12秒965をマークしたメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が中国GPに続き今季2度目のポールポジション（PP）を獲得した。0.068秒差の2番手は現在3連勝中の同僚アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）で、メルセデス勢がフロントローを独占。ランド・ノリス（英国）が3番手、オスカー・ピアストリ（オーストラリア）が4番手と、マクラーレン勢が2列目を占めた。

予選1回目（SQ1）ではアストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）が14番手のタイムで2回目（SQ2）へ進んだものの、残り2分でターン3のウオールへクラッシュ。SQ2には出走できなかった。「フロントタイヤがロックしてしまったら後へは戻れない。カナダには避けるスペースがない」と話したが、フリー走行（FP1）でも10番手につけており「14番手だから本来よりも7、8つ順位を上げた」と復調の手応えも口にした。

なお、母国GPとなったアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）は18番手でSQ1敗退。FP1でマシンがストップしたレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）とクラッシュしたウィリアムズのアレクサンダー・アルボン（タイ）は予選に出走しなかった。

▼ラッセル （第4戦の）マイアミでは厳しかったから最高の気分だ。でも自分を疑ったことは一度もなかった。ここは素晴らしいサーキットでグリップも高く、今日は本当にうまくいってうれしい。アップグレードも良い感じだし、チームが素晴らしい仕事をしてくれた。

▽スプリント予選順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ノリス（マクラーレン）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)ルクレール（フェラーリ）

(７)フェルスタッペン（レッドブル）

(８)ハジャー（レッドブル）

(９)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(10)サインツ（ウィリアムズ）

＜以下SQ2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)コラピント（アルピーヌ）

(14)オコン（ハース）

(15)ベアマン（ハース）

(16)アロンソ（アストンマーチン）

＜以下SQ1敗退＞

(17)ペレス（キャデラック）

(18)ストロール（アストンマーチン）

(19)ガスリー（アルピーヌ）

(20)ボッタス（キャデラック）

出走せず アルボン（ウィリアムズ）

出走せず ローソン（レーシングブルズ）