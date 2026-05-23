ログハウス建設のため奮闘する大石賢斉さん＝2026年4月8日、石川県輪島市

2024年元日の能登半島地震と同9月の豪雨で自宅を失った人たちのため、被災した地元産の木材を使ってログハウスを住民の手で建設しようと、石川県輪島市町野町唯一の開業医大石賢斉さん（45）が奮闘している。「自宅という生活基盤を整えることは健康にもつながる。5年後に大小合わせて100棟を目標にしたい」と意気込む。（共同通信＝江浜丈裕）

大石さんが生まれた町野町は、地震後の豪雨で複数の山が崩れ、河川の氾濫が発生するなど特に被害が大きかった地域だ。3代目の大石さんの診療所は地震で半壊、自宅は全壊した。被害を逃れた待合室を利用した仮の診療所は豪雨で天井まで浸水。「多くの人が自宅を失い人口が流出、絆も減った」

昔から興味のあったログハウスで、診療所を再建したことがプロジェクト「家建てっぞぉ〜」立ち上げのきっかけになった。2025年9月、災害を機に出会ったボランティアらと、住民を巻き込みながら、地震に強い構造のログハウスで地域の再生に取り組むことを決めた。

プロジェクトでは、無償で提供された被災森林の木材などで、18坪ほどのログハウスを中心に建てる計画だ。メンバーや地元住民が自ら木を伐採し、専門業者の手を借りながら組み立てる。助成金やクラウドファンディングも活用。家を建てる費用は、通常の約3分の1に抑えられる見通しという。

2026年4月、森の中に大石さんらのチェーンソーの音が響き、高さ20メートル近い杉の木がバリバリと音を立てながらゆっくりと倒れた。その後、丸太となって重機で積み重ねられていった。「住民同士がお互いの家を建てることを通して、再び地域の絆が戻ってほしい」と大石さん。「目指すは、みんなが元気な医者いらずの町。こんなこと医者がいうのもおかしいですね」と楽しそうに話した。